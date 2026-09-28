Lần đầu tiên tại Việt Nam can thiệp FETO cứu thai nhi mắc thoát vị hoành

Ê-kíp can thiệp cho sản phụ. (Ảnh: BVCC)

Thoát vị hoành bẩm sinh là một dị tật nặng nề, trước đây những trường hợp nặng nếu không được can thiệp từ trong bụng mẹ, phổi của thai nhi sẽ bị chèn ép dẫn đến thiểu sản phổi (phổi của thai nhi sau đẻ không thực hiện được chức năng hô hấp) và đối mặt với tỷ lệ tử vong ngay sau khi chào đời lên đến 50%.

Dù phải đối mặt với vô vàn thách thức trong phòng mổ (từ tư thế thai nhi còn rất nhỏ và non, bồng bềnh trong nước ối), đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối từng milimét khi đưa chiếc bóng nhỏ xíu vào khí quản thai nhi, nhưng với sự chuẩn bị công phu và bản lĩnh vững vàng, ê-kíp đã chinh phục hoàn toàn những thách thức mới.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Giám đốc Trung tâm và bác sĩ chuyên khoa II Phạm Minh Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai thực hiện thủ thuật can thiệp cho sản phụ.

Kỹ thuật FETO đỉnh cao vốn từng là "bài toán khó" buộc nhiều gia đình phải tốn kém sang nước ngoài tìm kiếm hy vọng. Thực tế cũng chưa nhiều quốc gia và không có nhiều chuyên gia thực hiện được kỹ thuật này. Chi phí của một ca mổ tại các nước tiên tiến là hơn trăm nghìn đô la, nay đã được Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm chủ hoàn toàn ngay trên nước nhà.

Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương chia sẻ: "Thành công này không chỉ là minh chứng rõ nét cho thấy tập thể Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chuẩn bị công phu, quyết tâm chinh phục mọi giới hạn của y học, làm chủ các kỹ thuật đỉnh cao thế giới ngay tại Việt Nam, mà còn hiện thực hóa khát vọng lớn lao: “Không để một mầm sống nào bị bỏ lại phía sau ngay cả khi chưa chào đời".

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thị Huyền Thương - Phó Giám đốc Trung tâm Y học bào thai can thiệp cho sản phụ.

Giữa không gian áp lực tột độ, khi tín hiệu kỹ thuật thành công xác nhận, cả phòng mổ như vỡ òa. Thành công của ca phẫu thuật FETO đầu tiên tại Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong chuyên ngành sản phụ khoa nói chung lĩnh vực y học bào thai nói riêng.