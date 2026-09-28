Báo Thái Lan phản ứng tuyên bố của HLV Kim Sang Sik trước trận đại chiến

Thairath Sport đăng bài với tiêu đề nhấn mạnh tuyên bố của HLV Kim Sang Sik, trong đó chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu đánh bại tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B. Theo Thairath, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia) vào lúc 19h30 ngày 29/9 theo giờ Thái Lan. Đây là trận đấu nhận được sự quan tâm lớn khi hai đội đều hướng đến mục tiêu giành quyền vào chung kết.

“Chúng tôi đã đánh bại Philippines và đặt mục tiêu giành chiến thắng trước tuyển Thái Lan ở trận đấu tiếp theo”, HLV Kim Sang Sik được Thairath dẫn lời. Nhà cầm quân tuyển Việt Nam đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của đối thủ. HLV Kim Sang Sik cho rằng Thái Lan đã triệu tập đội hình mạnh nhất cho giải đấu và Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Truyền thông Thái Lan đặc biệt chú ý đến tuyên bố của HLV Kim Sang Sik trước cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Thairath Sport

“Ở giải đấu này, tuyển Thái Lan đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất, vì vậy đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị thật cẩn thận”, HLV Kim Sang Sik nói.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik thừa nhận ông chưa phân tích Thái Lan một cách hoàn toàn chi tiết ở thời điểm trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu được xem là rất quan trọng. “Tôi vẫn chưa phân tích đội tuyển Thái Lan một cách quá chi tiết, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho cuộc đối đầu quan trọng này”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ truyền kiếp của bóng đá Việt Nam. Ông đánh giá Thái Lan luôn là đội bóng mạnh và đặc biệt nhắc đến màn trình diễn của đội bóng này trước Pakistan.

“Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh. Họ đã chơi tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là một đội bóng rất mạnh. Vì vậy, như tôi đã nói, chúng tôi phải chuẩn bị tốt nhất”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

HLV Kim Sang Sik phải vá vị trí của Nguyễn Xuân Son trước Thái Lan. Ảnh: ASEAN United FC

Những phát biểu của HLV Kim Sang Sik được Thairath đăng tải trong bối cảnh cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan đang nóng lên. Tuyển Việt Nam có lợi thế tinh thần sau chiến thắng trước Philippines, trong khi Thái Lan cũng bước vào trận đấu với sự chuẩn bị tốt nhất theo đánh giá của chính HLV Kim Sang Sik.

Đặc biệt, tuyển Việt Nam vừa chịu tổn thất lớn khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương và không thể tiếp tục đồng hành tại giải đấu. Khoảng trống trên hàng công buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm phương án thay thế trước một đối thủ được đánh giá cao như Thái Lan.

Ngày 29/9, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về sân Si Jalak Harupat. Một bên là tuyển Việt Nam với mục tiêu đánh bại Thái Lan. Bên kia là đội bóng xứ chùa vàng với đội hình mạnh nhất và quyết tâm cạnh tranh tấm vé vào chung kết.