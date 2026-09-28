Messi sút phạt ghi bàn siêu phẩm, xác suất thành công chỉ 3%

Lionel Messi ghi siêu phẩm đá phạt cho Inter Miami. (Video: @FabrizioRomano/X)

Ngày 28/9, Lionel Messi tạo nên khoảnh khắc ấn tượng với pha đá phạt đẳng cấp cho Inter Miami trong trận đấu với Columbus Crew ở vòng 27 giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Dù vậy, Inter Miami vẫn nhận thất bại 1-2 trước đội chủ nhà.

Columbus Crew vượt lên ở phút 28. Đội chủ nhà được hưởng phạt đền và Josef Martinez, cựu tiền đạo Inter Miami, thực hiện thành công để mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, Messi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một tình huống cố định đặc biệt.

Inter Miami được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, ở vị trí gần đường biên ngang và tạo ra góc sút rất hẹp. Thay vì treo bóng vào trong để các đồng đội đang có mặt trong vòng cấm đánh đầu, Messi quyết định sút thẳng về phía khung thành từ một góc gần như không tưởng.

Ngôi sao người Argentina dùng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo vòng cung, vượt qua các cầu thủ Columbus Crew và tầm với của thủ môn Patrick Schulte trước khi đi vào góc xa khung thành.

Lionel Messi ghi bàn từ cú đá phạt ở góc sút rất hẹp. (Ảnh: AP)

Sau bàn gỡ hòa, Inter Miami cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra thêm cơ hội đáng kể trong phần còn lại của hiệp một. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co kéo dài và trận đấu chỉ được định đoạt trong những phút bù giờ. Inter Miami gặp bất lợi khi Santiago Morales nhận thẻ đỏ ở phút 90+6. Hai phút sau, Jamal Thiare ghi bàn cho Columbus Crew, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, theo thống kê được công bố sau tình huống, xác suất để cú sút của Messi trở thành bàn thắng chỉ khoảng 3%.

Bàn thắng trong trận đấu cũng đánh dấu trận thứ tư liên tiếp Messi ghi bàn cho Inter Miami. Trước đó, anh cán mốc 100 bàn cho đội bóng Mỹ khi ghi bàn trong trận thắng Cruz Azul tại Campeones Cup ngày 16/9.

Đây đồng thời là bàn thắng thứ 76 từ đá phạt trực tiếp trong sự nghiệp của siêu sao người Argentina, tính cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

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