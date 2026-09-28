Hà Tĩnh: Cổng chào đổ sập đè trúng hai mẹ con người đi xe máy

Ngày 28/9, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập cổng chào thôn Hương Phong. Cổng này nằm trên tuyến đường liên huyện trước đây.

Cổng chào bị sập đè trúng xe máy khiến cháu trai lớp 3 bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, một xe tải cẩu lưu thông qua khu vực cổng chào. Khi xe đi qua, cổng chào bất ngờ đổ sập xuống đường. Đúng lúc này, có hai mẹ con đi xe máy ngang qua nên bị ảnh hưởng.

Nạn nhân bị thương là cháu Trần Đức Thắng, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hương Khê. Cháu bị thương ở tay, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cấp cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Theo video do người dân cung cấp, trước thời điểm cổng chào đổ sập, một xe tải cẩu chạy đến khu vực này.

Tài xế dừng xe, xuống kiểm tra rồi tiếp tục điều khiển phương tiện đi qua cổng. Sau khi xe cẩu đi qua được một đoạn, cổng chào bất ngờ đổ xuống.

Video người dân ghi lại cổng chào bị sập.

Hiện nguyên nhân cụ thể vụ việc cổng chào bất ngờ đổ sập và trách nhiệm của các bên liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.