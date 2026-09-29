Tử tế từ câu chuyện chiếc áo trắng

Có chiếc áo đã ngả màu sau nhiều lần sử dụng, có chiếc vương những vết bẩn khó giặt, cũng có chiếc không còn được chủ nhân sử dụng thường xuyên. Thay vì bỏ đi, những chiếc áo này được tập hợp tại Trường THCS Võ Nguyên Giáp, phường Vĩnh Trạch, để bắt đầu một “hành trình” mới.

Đó cũng là cách chương trình “Áo trắng đến trường” được triển khai. Áo cũ được thu gom, kiểm tra, phân loại, giặt sạch, tẩy trắng và xử lý trước khi trao cho học sinh có nhu cầu. Qua bàn tay chăm chút của những người thực hiện, nhiều chiếc áo tưởng đã cũ lại trở nên trắng sạch, tươm tất.

Tình nguyện viên trao những chiếc áo trắng đã được làm sạch cho học sinh Trường THCS Võ Nguyên Giáp.

Cầm chiếc áo sau khi được làm sạch, em Nguyễn Trương Bảo Thiện, lớp 8A5, Trường THCS Võ Nguyên Giáp, không giấu được niềm vui. Thiện kể, trước đó chiếc áo bị dính bẩn và lem màu nên em khá bất ngờ khi nhận lại chiếc áo đã trắng sạch, đẹp hơn.

“Những chiếc áo cũ của tụi em như trở thành những chiếc áo mới. Không chỉ là chiếc áo, chương trình còn trao cho tụi em và những bạn học sinh khó khăn niềm tin. Em rất cảm ơn các cô chú, anh chị đã thực hiện chương trình”, Thiện chia sẻ.

Để mỗi chiếc áo đến với học sinh trong trạng thái sạch sẽ, tươm tất là sự chung tay của nhiều lực lượng. Trường THCS Võ Nguyên Giáp phối hợp với Đoàn phường Vĩnh Trạch, Chi đoàn phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh Cà Mau, Đoàn trường và các tình nguyện viên triển khai chương trình vào ngày 21/9 vừa qua.

Tình nguyện viên kiểm tra, phân loại áo ngay sau khi tiếp nhận.

Ngay khi tiếp nhận, áo được kiểm tra, phân loại và thống kê theo tình trạng, nhu cầu sử dụng. Những chiếc còn tốt được giữ lại; áo cần làm sạch được chuyển sang công đoạn giặt, tẩy và xử lý trước khi trao cho học sinh.

Đại uý Mã Quốc Quang, Phó Bí thư Đoàn phường Vĩnh Trạch, cho biết chương trình hướng đến việc tạo sự gần gũi, gắn kết và động viên học sinh, nhất là các em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn còn nhiều khó khăn.

“Chúng tôi mong muốn mang đến những chiếc áo trắng tươm tất để các em thêm niềm vui, có thêm động lực đến trường trong năm học mới và cố gắng đạt kết quả tốt trong những năm học tiếp theo”, Đại uý Mã Quốc Quang chia sẻ.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng gạo và nhu yếu phẩm bên cạnh những chiếc áo trắng được làm sạch, trao tặng tại chương trình.

Giá trị của “Áo trắng đến trường” không chỉ ở những chiếc áo được trao đi, mà còn ở cách nhiều người cùng góp sức từ một nhu cầu rất đời thường của học sinh.

Người góp áo, người phân loại, người giặt sạch, người kết nối để chiếc áo tìm được chủ nhân mới. Mỗi người một phần việc, để một chiếc áo cũ có thêm vòng đời và một học sinh có thêm niềm vui đến lớp.

Cách làm này cũng góp phần hình thành thói quen tiết kiệm, tái sử dụng những món đồ còn giá trị. Sự sẻ chia không chỉ nằm ở việc trao đi, mà còn ở cách người trao giữ gìn sự tươm tất và tôn trọng người nhận.

Chiếc áo trắng học trò vốn giản dị, nhưng khi đi qua nhiều bàn tay sẻ chia, nó mang thêm một câu chuyện về sự tử tế. Và đôi khi, sự động viên một học sinh trên hành trình đến trường cũng bắt đầu từ điều rất nhỏ: một chiếc áo trắng được làm sạch và trao đi bằng sự trân trọng và yêu thương./.