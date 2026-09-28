Sau mưa, dịch sốt xuất huyết dễ bùng phát

Những nơi nước đọng là nơi dễ phát sinh ổ bọ gậy, là nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Khẩn trương giám sát, xử lý môi trường

Tại xã Tam Hưng (Hà Nội), sau khi phát hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới tại thôn Vĩnh Dụ, Trạm Y tế xã đã khẩn trương phối hợp với chính quyền thôn tăng cường điều tra, giám sát ca bệnh, đồng thời triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại khu vực có ổ dịch để ngăn chặn dịch lan rộng.

Qua kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình ở đây, nhân viên y tế đã phát hiện các ổ bọ gậy trong các xô, chậu, chậu cây cảnh và một số dụng cụ có chứa hoặc đọng nước. Đây là những vị trí cần được thường xuyên kiểm tra, xử lý để hạn chế nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết; nhân viên y tế của trạm Y tế xã đã khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong và ngoài nhà; đổ bỏ nước đọng, thau rửa và lật úp các xô, chậu không sử dụng; các chậu cây cảnh, bình hoa và vật dụng ngoài sân vườn cũng cần được kiểm tra, xử lý thường xuyên.

Đặc biệt, người dân cần thu gom chai lọ, phế liệu và các vật dụng có khả năng đọng nước mưa; duy trì vệ sinh môi trường định kỳ, không chỉ thực hiện khi địa phương tổ chức chiến dịch.

Tại xã Vật Lại cũng vừa tổ chức buổi giám sát côn trùng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội triển khai. Đoàn kiểm tra đã tiến hành giám sát thực địa tại các hộ gia đình trên địa bàn một số thôn.

Qua kiểm tra tại các hộ gia đình, các khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi, bọ gậy, loăng quăng, đoàn giám sát đã ghi nhận những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ lây truyền sốt xuất huyết. Cán bộ y tế đã hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường và loại bỏ các vật dụng có khả năng trở thành nơi sinh sản của muỗi để phòng lây truyền sốt xuất huyết như: Lật úp, thu gom, loại bỏ các vật dụng không cần thiết có khả năng chứa nước; đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt; thường xuyên kiểm tra, vệ sinh các dụng cụ chứa nước; thau rửa bể, chum, vại và không để nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản; phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, giữ khu vực xung quanh nhà sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên kiểm tra chậu cây, khay nước, phế liệu, lốp xe, chai lọ, hộp đựng và các vật dụng có khả năng đọng nước.

Theo đại diện CDC Hà Nội, riêng trong tuần qua (từ ngày 18- 25/9), thành phố ghi nhận 390 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 86 phường, xã; trong đó có các phường ghi nhận số mắc cao như: Hà Đông, Dân Hòa, Chương Mỹ, Hồng Vân, Từ Liêm, Thanh Oai, Bình Minh, Phúc Thọ...; ghi nhận thêm 18 ổ dịch sốt xuất huyết mới; hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động. Cộng dồn năm 2026 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 3.596 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 118 phường, xã.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội trong tuần qua có dấu hiệu tăng so với các tuần trước đó. Trong khi đó, đợt mưa ngập vừa qua, khiến môi trường nước đọng nhiều, các ổ muỗi, bọ gậy rất dễ phát sinh truyền bệnh trong cộng đồng.

CDC Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để phát hiện sớm, tổ chức khoanh vùng điều tra, xử lý triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch; tổ chức giám sát khu vực có ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết tại 11 phường, xã.

CDC Hà Nội cũng đề nghị các Trạm Y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi và các dịch bệnh mùa hè. Tuyên truyền người dân chủ động đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine phòng bệnh.

Cảnh giác với biến chứng nặng của sốt xuất huyết

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết là bệnh do muỗi vằn là vật trung gian lây truyền. Hiện có 4 tuýp gây bệnh sốt xuất huyết Dengue gồm: DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4.

BSCKII Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa Đống Đa cảnh báo, bệnh sốt xuất huyết thường diễn tiến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục. Trong những ngày đầu, người mắc sốt xuất huyết thường có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mỏi người, đau nhức 2 hốc mắt, buồn nôn hoặc nôn, có thể kèm theo các biểu hiện sung huyết.

Khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, người bệnh bắt đầu giảm hoặc hết sốt, một số trường hợp có thể bước vào giai đoạn nguy hiểm. Lúc này, tình trạng tăng tính thấm thành mạch có thể dẫn đến thoát huyết tương. Trường hợp nặng có thể gây giảm thể tích tuần hoàn, tụt huyết áp và sốc; người bệnh giảm tiểu cầu, có thể xuất hiện các biểu hiện xuất huyết.

Bác sĩ lưu ý, với người bệnh sốt xuất huyết, giai đoạn hết sốt không thể xem là bệnh đã khỏi mà đây mới là thời điểm cần theo dõi vì người bệnh dễ bị thoát huyết tương, khiến máu cô đặc, giảm thể tích tuần hoàn. Đồng thời, số lượng tiểu cầu giảm nhanh chóng, làm tăng nguy cơ xuất huyết. Thời điểm này, một số trường hợp có thể gặp phải những biến chứng nghiêm trọng như: Xuất huyết nội tạng ở gan, hệ tiêu hóa, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Giai đoạn này, người bệnh cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo như: Đau bụng nhiều hoặc đau vùng gan, nôn ói liên tục, lừ đừ hoặc bứt rứt, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen; người bệnh cũng có thể cảm thấy tay chân lạnh, da ẩm, tiểu ít hoặc mệt nhiều hơn dù đã hết sốt… Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và điều trị kịp thời.