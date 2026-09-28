Đừng để vẻ ngoài 'thời thượng' che lấp tác hại nguy hiểm của thuốc lá điện tử

Hút thuốc lá điện tử do tò mò và bạn bè lôi kéo

Cách đây không lâu, N.A (nam, 12 tuổi, ở Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở và co giật. Theo lời kể của người nhà, A. vốn là một em bé ngoan. Tuy nhiên, do bố mẹ bận đi làm xa nên A. hay tụ tập với những anh lớp trên và bị các anh rủ sử dụng thuốc lá điện tử.

Sau đó, A tự tìm mua thuốc lá điện tử trên mạng về để hút. Kể từ đó, A. có biểu hiện bướng bỉnh, học hành sa sút và có hành vi chống đối bố mẹ.

Thuốc lá điện tử được thiết kế với nhiều hương vị, kiểu dáng bắt mắt thu hút nhiều người trẻ sử dụng. Ảnh minh họa.

Trong kỳ nghỉ lễ dài, A. lên nhà bà nội chơi và sử dụng thuốc lá thường xuyên mà bà không biết. Sau khoảng thời gian hút thuốc liên tục, trẻ xuất hiện cơn run tay chân, chóng mặt, hoảng sợ, khó thở và xuất hiện cơn co giật nên được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc chất gây nghiện do sử dụng thuốc lá điện tử.

Tương tự, một trường hợp khác được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh nhi nam, 15 tuổi, nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, loạng choạng, bủn rủn tay chân sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Gia đình cho biết, trẻ từng sử dụng thuốc lá điện tử trong khoảng một năm và đã ngưng được khoảng ba tháng. Tuy nhiên, do bị bạn bè rủ rê, trẻ đã tái sử dụng và ngay sau đó xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn, nói nhảm, kích thích phải đi cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, đây không phải là trường hợp hiếm phải nhập viện do thuốc lá điện tử. Thực tế, nhiều năm gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp ngộ độc, rối loạn ý thức, tổn thương phổi… do thuốc lá điện tử gây ra.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ hút thuốc lá điện tử. Trong đó, chủ yếu là do tò mò, bị bạn bè lôi kéo, rủ rê hoặc thích cảm giác được "làm người lớn". Điều này dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng gia tăng ở giới trẻ hiện nay.

Từ sự hấp dẫn giả tạo đến hàng loạt nguy cơ với sức khỏe giới trẻ

Hiện nay, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được thiết kế với nhiều hương vị, kiểu dáng bắt mắt, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, tạo cảm giác "ít độc hại hơn", "thời thượng hơn" thuốc lá truyền thống nên thu hút nhiều người trẻ sử dụng.

Hút thuốc lá điện tử gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng với sức khỏe người trẻ. Ảnh minh họa.

Lý do chính khiến trẻ sử dụng thuốc lá điện tử là tò mò, hương vị "ngon hơn" thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là "sự hấp dẫn giả tạo" bởi bản chất của các sản phẩm này vẫn chứa nicotine. Đây là một chất gây nghiện mạnh, dễ khiến trẻ lo âu, bồn chồn, mất kiểm soát hành vi.

Đặc biệt, nicotine ảnh hưởng tiêu cực đến não bộ đang phát triển, làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và học tập của trẻ. Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy, các hóa chất trong thuốc lá điện tử còn làm tăng nguy cơ đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, suy giảm miễn dịch và giảm sức đề kháng của cơ thể.

Trên thực tế, dù xuất hiện chưa lâu, thuốc lá điện tử đã được ghi nhận gây nhiều tác động nguy hiểm lên tim mạch, hô hấp, thần kinh, miễn dịch và sức khỏe tâm thần. Nhiều dạng tổn thương mới thậm chí chưa từng xuất hiện ở thuốc lá truyền thống. Đáng lo ngại, việc sử dụng từ lứa tuổi học sinh có thể khiến trẻ sớm lệ thuộc nicotine và phải đối mặt với những hậu quả sức khỏe lâu dài về sau.

Dấu hiệu nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, một số dấu hiệu nhận biết trẻ dùng thuốc lá điện tử như:

Sức khỏe thay đổi: Trẻ có thể có các biểu hiện hô hấp như ho, hụt hơi, khó thở vì trong thuốc lá điện tử có một số chất có hại cho phổi.

Thay đổi hành vi: Trẻ hay có biểu hiện lo âu, cáu gắt, thậm chí trẻ có xu hướng tham gia các hành vi mạo hiểm.

Xuất hiện mùi lạ: Thuốc lá điện tử thường có mùi hoa quả, hương liệu hấp dẫn trẻ. Những mùi phổ biến là mùi cam, bạc hà, chanh, vani… Nếu cha mẹ ngửi thấy những mùi hương bất thường trong nhà, có thể đó là dấu hiệu của việc trẻ dùng thuốc lá điện tử.

Những hành vi hoặc trò chuyện đáng ngờ với bạn bè: Trẻ có xu hướng lén lút sử dụng cùng với bạn bè, do vậy cha mẹ nên để ý khi trẻ có buổi đi chơi đáng ngờ, tham gia chơi cùng nhóm bạn mới, nhắn tin hay trò chuyện bí mật.

Tìm thấy những vật lạ trong nhà: Thuốc lá điện tử đa dạng về kích thước và hình dáng, do vậy có thể xuất hiện dưới dạng ống, dạng USB hay giống thỏi son… Nếu cha mẹ tìm thấy những vật thể có hình dáng bất thường trong nhà, thì có thể đưa đến bệnh viện để kiểm tra.