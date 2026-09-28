Smartphone chống nước vẫn có thể hỏng vì một lý do không ngờ

Hầu hết smartphone hiện nay đều đạt chuẩn chống nước IP67 hoặc IP68. Trong đó, chữ số thứ hai thể hiện mức độ bảo vệ trước nước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng IP67 hay IP68 không đồng nghĩa với chống nước hoàn toàn.

Điện thoại thực tế chỉ được gọi là có khả năng kháng nước, trong khi thuật ngữ chống nước thường bị sử dụng một cách không chính xác. Điều này dễ khiến nhiều người lầm tưởng rằng điện thoại có thể an toàn trước nước trong mọi hoàn cảnh.

Vấn đề càng đáng lưu ý khi điện thoại được sử dụng trong phòng tắm có vòi sen nước nóng. Hơi nước có thể ngưng tụ thành những giọt nước trên bề mặt và xung quanh thiết bị. Ngay cả với một chiếc điện thoại đạt chuẩn IP68, đây vẫn không phải môi trường lý tưởng.

Nước có thể tìm đường xâm nhập qua cổng sạc, loa, các nút bấm hoặc những vị trí được bịt kín bằng gioăng. Nhiệt độ cao và độ ẩm kéo dài cũng có thể dần làm suy giảm các lớp bảo vệ vốn có nhiệm vụ ngăn nước lọt vào bên trong.

Các nhà sản xuất điện thoại cũng đưa ra cảnh báo khá rõ ràng về vấn đề này. Apple khuyến cáo người dùng iPhone tránh sử dụng thiết bị trong phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt, đồng thời lưu ý rằng hư hỏng do chất lỏng không nằm trong phạm vi bảo hành. Google cũng đưa ra khuyến cáo tương tự và gợi ý sử dụng loa Bluetooth thay vì mang điện thoại vào những môi trường nhiều hơi nước.

Nếu chỉ tiếp xúc với hơi nước trong thời gian rất ngắn và không thường xuyên, nguy cơ có thể không quá lớn. Tuy nhiên, nước ở dạng lỏng và hơi nước là hai môi trường hoàn toàn khác nhau.

Các tiêu chuẩn chống nước của điện thoại được thiết lập dựa trên khả năng chịu nước ở trạng thái lỏng trong những điều kiện nhất định, chứ không được thiết kế để đánh giá khả năng chống chịu trước không khí nóng và ẩm trong phòng tắm.

Đáng lo hơn, khi điện thoại nhanh chóng thay đổi nhiệt độ trong môi trường ẩm, hơi nước có thể ngưng tụ cả bên ngoài lẫn bên trong thiết bị. Lượng hơi ẩm này có thể gây ra những vấn đề mà khả năng chống nước của điện thoại không được thiết kế để xử lý.

Nhiệt độ cao cũng là một mối nguy riêng. Phòng tắm quá nóng, phòng xông hơi khô hoặc phòng xông hơi ướt có thể khiến nhiệt độ môi trường vượt quá giới hạn vận hành của smartphone.

Phần lớn điện thoại có nhiệt độ hoạt động tối đa vào khoảng 35 độ C trong điều kiện sử dụng thông thường, với giới hạn nhiệt độ bên trong thiết bị có thể cao hơn đáng kể trước khi máy kích hoạt cơ chế bảo vệ.

Khi nhiệt độ tăng quá cao, điện thoại có thể tự động tắt để tránh hư hỏng. Nhiệt độ cao kéo dài cũng gần như chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ pin.

Đặt điện thoại trên kệ phòng tắm hoặc khay đựng xà phòng, đặc biệt ở vị trí gần vòi sen, cũng làm tăng nguy cơ hư hỏng. Chỉ cần một chút sơ ý là thiết bị có thể bị nước bắn trực tiếp hoặc rơi xuống sàn. Việc cầm điện thoại bằng tay ướt cũng khiến nguy cơ trượt tay và làm rơi máy tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, việc thường xuyên hoặc liên tục để smartphone tiếp xúc với nhiệt độ cao có thể gây ra những hư hỏng lâu dài, thậm chí không thể khắc phục.

Pin là một trong những bộ phận chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất. Khả năng và tuổi thọ pin vốn đã là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điện thoại, trong khi nhiệt độ cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa của pin.

Không chỉ pin, những lớp keo, gioăng và vật liệu làm kín nằm bên trong thiết bị cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm.

Điều đáng ngại là những hư hỏng này thường không xuất hiện ngay lập tức. Điện thoại có thể vẫn hoạt động bình thường dù bên trong đã bắt đầu có những dấu hiệu xuống cấp.

Do vậy, khi điện thoại bị ướt, điều quan trọng nhất là lau khô thiết bị càng sớm càng tốt. Trước tiên, nên ngắt kết nối với bộ sạc hoặc các phụ kiện đang cắm vào máy nếu có, sau đó dùng một chiếc khăn mềm và khô để lau toàn bộ bề mặt.

Không nên cố bật tắt hoặc sử dụng điện thoại liên tục khi bên trong vẫn còn hơi ẩm bởi dòng điện chạy qua các linh kiện đang ướt có thể làm tăng nguy cơ chập mạch hoặc ăn mòn.

Cổng sạc là khu vực đặc biệt cần chú ý. Khi nghi ngờ có nước lọt vào, không nên cắm cáp sạc hay bất kỳ phụ kiện nào vào cổng này cho đến khi thiết bị khô hoàn toàn.

Có thể đặt điện thoại sao cho cổng kết nối hướng xuống dưới, giúp phần nước còn đọng bên trong có cơ hội thoát ra ngoài nhờ trọng lực.

Máy sấy tóc cũng không phải là giải pháp phù hợp. Luồng khí nóng có thể làm nhiệt độ của điện thoại tăng cao, đồng thời đẩy hơi ẩm vào sâu hơn bên trong thiết bị thay vì giúp loại bỏ hoàn toàn. Nhiệt độ cao cũng có thể ảnh hưởng đến pin, keo và các linh kiện vốn đã nhạy cảm với nhiệt.

Một cách xử lý tại nhà thường được truyền miệng là đặt điện thoại vào một bát gạo để hút ẩm. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp được khuyến khích. Apple khuyên không nên đặt iPhone vào gạo do những hạt gạo nhỏ hoặc bụi từ gạo có thể lọt vào cổng kết nối và tạo thêm vấn đề.

Trong trường hợp điện thoại bị ngâm nước, xuất hiện cảnh báo chất lỏng hoặc vẫn có dấu hiệu bất thường sau khi đã để khô, cách an toàn hơn là ngừng sử dụng và mang thiết bị đến trung tâm sửa chữa để kiểm tra.

Nếu vẫn muốn nghe nhạc, podcast hoặc sách nói trong lúc tắm, giải pháp đơn giản hơn là để điện thoại ở bên ngoài phòng tắm và sử dụng một chiếc loa Bluetooth di động. Nhiều mẫu loa hiện nay đã được trang bị chuẩn IP để chống nước và chống bụi, phù hợp hơn với những không gian như phòng tắm.