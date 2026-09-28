Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' trở về từ Nam Sudan bật khóc khi gặp con gái
Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh đã về đến Việt Nam trong niềm hân hoan chào đón của đồng nghiệp và người thân.
Tối 27/9, tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón, chào mừng các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chien-si-mu-noi-xanh-tro-ve-tu-nam-sudan-bat-khoc-nuc-no-khi-lai-gap-con-gai-2559341.html