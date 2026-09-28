Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương làm chủ kỹ thuật lọc máu liên tục

Người bệnh có tiền sử viêm tụy, đã điều trị cách đây 3 năm, lần này nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng thượng vị, kèm sốt. Trước tình trạng bệnh diễn biến nặng, sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục kết hợp thay huyết tương.

Quá trình điều trị được thực hiện dưới sự theo dõi sát của các y bác sĩ. Sau điều trị, người bệnh dần ổn định sức khoẻ và đủ điều kiện xuất viện.

Người bệnh được điều trị kịp thời bằng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương, lọc máu liên tục là kỹ thuật hồi sức nâng cao, chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ thay thế chức năng thận ở người bệnh tổn thương thận cấp tính. Kỹ thuật cũng có thể được chỉ định trong một số tình trạng cần loại bỏ các chất độc hoặc các sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong cơ thể do bệnh lý, như trường hợp ngộ độc, suy gan, tiêu cơ vân.

Hệ thống thiết bị lọc máu hiện đại tại Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương.

Khác với lọc máu chu kỳ, lọc máu liên tục được thực hiện từ từ, liên tục trong khoảng 24 giờ mỗi ngày và có thể kéo dài nhiều ngày, tùy thuộc tình trạng người bệnh, cho đến khi chức năng cơ quan hồi phục hoặc không còn chỉ định lọc máu.

Từ năm 2024, Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đã làm chủ kỹ thuật thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân suy thận.

Việc triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục tại Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương đánh dấu bước phát triển về năng lực chuyên môn của đơn vị, đặc biệt trong cấp cứu, hồi sức và điều trị bệnh nhân nặng. Qua đó, người dân khu vực vùng cao có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí, hạn chế chuyển lên tuyến trên.