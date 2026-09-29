Bác sĩ khuyên một cách nấu rau lang bảo vệ gan, ổn định đường huyết

Bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa (Trung Quốc), cho biết từng nhận được câu hỏi có loại rau nào đặc biệt hữu ích cho sức khỏe gan hay không. Câu trả lời của ông là rau lang.

Theo bác sĩ Tiền, một số nghiên cứu phát hiện hàm lượng polyphenol trong rau lang cao hơn nhiều so với trà xanh. Đây là nhóm hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa. Rau lang không chỉ có khả năng góp phần cải thiện tình trạng viêm gan, ổn định đường huyết mà còn có thể kích thích đường ruột tiết hormone GLP-1 tự nhiên, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cách chế biến rau lang rất quan trọng. Những phương pháp thường được sử dụng như luộc, chần rau qua nước sôi hoặc xào ở nhiệt độ cao có thể khiến một lượng polyphenol bị thất thoát.

Theo China Times, để giữ lại nhiều polyphenol nhất, bác sĩ Tiền khuyến nghị nên hấp rau lang trong khoảng 3 phút. Cách chế biến này giúp rau vừa chín vừa hạn chế sự thất thoát các hợp chất thực vật có giá trị.

Rau lang dễ trồng, giá rẻ, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mia

Làm chậm quá trình tăng đường huyết

Rau lang giàu chất xơ cùng nhiều dưỡng chất, có thể hỗ trợ điều hòa và kiểm soát đường huyết. Đối với người mắc bệnh tiểu đường, ăn rau lang với lượng vừa phải có thể làm chậm tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Chất xơ trong rau cũng góp phần làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, từ đó hỗ trợ kiểm soát sự gia tăng đường huyết sau bữa ăn.

Cải thiện tình trạng viêm gan

Rau lang chứa vitamin A, vitamin K và các hợp chất thực vật polyphenol. Theo bác sĩ Tiền, những thành phần này có tiềm năng làm giảm sự hình thành gan nhiễm mỡ và cải thiện tình trạng viêm gan.

Đáng chú ý, hàm lượng polyphenol trong rau lang được cho là cao hơn trà xanh. Vì vậy, những người muốn bổ sung thực phẩm có các hợp chất chống oxy hóa và hỗ trợ chống viêm, bên cạnh uống trà xanh với lượng vừa phải, có thể lựa chọn rau lang trong chế độ ăn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Khi rau lang đi vào đường ruột, các thành phần trong rau có thể kích thích đường ruột tiết hormone GLP-1. Đây là một loại hormone đường ruột, được ví như một phần của cơ chế “mũi tiêm giảm cân” tự nhiên, có tác dụng hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ Tiền nhắc nhở, dù rau lang là thực phẩm tốt nhưng nhất định phải ăn chín, không nên xay rau sống thành nước uống.