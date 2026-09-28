Người phụ nữ cào xước xe Mercedes đỗ trước cửa nhà bị tuyên phạt

Ngày 28/9, TAND Khu vực 4 – Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích V (SN 1961, ở Đại Mỗ, Hà Nội) án 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngoài ra, Hội đồng xét xử sơ thẩm buộc bị cáo Bích Vân bồi thường cho chủ xe Mercedes số tiền 671.000 đồng.

Thiệt hại được xác định đối với chiếc xe Mercedes là hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng, nên số tiền thiệt hại còn lại bà Vân phải bồi thường là 671.000 đồng.

Theo cáo trạng, tối ngày 18/1, chị Đỗ Bích N. (SN 1990) đỗ xe ô tô MERCEDES-BENZ GLC200 màu đen BKS 30L-541.29 trước cửa cổng nhà bị cáo V. để cùng con trai đi ăn lẩu ở gần đó. Khu vực chị N. đỗ xe không có biển báo cấm dừng đỗ.

Xe Mec GLC 200 của chị N. bị cào xước. Ảnh: FBNV

Khoảng 20h20 phút cùng ngày, bà V. cầm chùm chìa khoá đi ra mở cổng để con gái mình đi về và thấy ô tô của chị N. đỗ giữa cổng, hai bên vốn để nhiều chậu cây cảnh khiến không dắt xe máy được.

Bà V. bực tức, dùng chùm chìa khoá gạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và dùng tay bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài. Dù có người can ngăn nhưng bà V. vẫn tiếp tục chửi người đỗ xe rồi tiếp tục dùng chìa khoá gạch thêm nhiều nhất vào xe của chị N.

Sau khi tìm chủ xe ở quanh đó không thấy và không thấy số điện thoại dán trên xe, con gái bà V. nhờ bố mình bê các chậu cây trên vỉa hè dịch ra để chị dắt xe máy về.

Người đàn ông đã bê các chậu cây đặt phía sau xe của chị N. và viết 2 tờ giấy, dán vào chiếc MERCEDES với nội dung: "Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật và văn hóa giao thông".

Đến 21h30, tức gần 2 tiếng sau khi đỗ xe, chị N. quay lại thì phát hiện ô tô của mình bị dán giấy, bẻ gương và cào xước. Người phụ nữ bóc giấy, lên xe lái đi nhưng không để ý nên đâm vào 2 chậu cây cảnh.

Chị N. sau đó đưa con về nhà rồi tới Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc vào 23h cùng ngày.

Quá trình điều tra, người phụ nữ yêu cầu bị cáo phải "mua lại xe hoặc bồi thường 200 triệu đồng" nhưng bà V. không có khả năng, chỉ đồng ý bồi thường theo yêu cầu của pháp luật.

Cáo trạng vụ án ghi nhận, chị N. yêu cầu V. phải bồi thường 127 triệu tiền sửa xe theo báo giá của hãng; hơn 5,2 triệu đồng tiền phải đi taxi; 35 triệu đồng tiền hợp đồng cho thuê xe cho đến khi chiếc MERCEDES được sửa xong.

Tại phiên tòa ngày 23/7 trước đó, chị N. khai chiếc xe đang được thế chấp tại ngân hàng và có mua bảo hiểm vật chất.

Tòa án nhân dân khu vực 4 sau đó trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vấn đề trên.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy ngày 19/6, chị N. vay ngân hàng VPBank 900 triệu đồng và thế chấp chiếc Mercedes để bảo đảm khoản vay.

Đến ngày 24/6, chị N. và ngân hàng lập khế ước nhận nợ mới với số tiền 800 triệu đồng theo giá trị chiếc xe.

VPBank cho biết chị N. chưa để xảy ra nợ quá hạn. Ngân hàng chưa được cung cấp thông tin về việc chị N. cho người khác thuê xe trên. VPBank thấy việc hư hỏng chiếc xe trong vụ án chưa làm giảm quá nhiều giá trị tài sản. Ngân hàng này không có đề nghị gì và từ chối tham gia tố tụng.

Cũng theo cáo trạng, chiếc Mercedes đã được mua bảo hiểm vật chất. Sau vụ việc, chiếc xe được đưa đến Công ty An Du trên đường Phạm Hùng để sửa chữa phần sơn tại một số vị trí. Tổng chi phí sửa chữa là 8.220.960 đồng. Trong đó, chị chi trả 2.030.000 đồng, phía bảo hiểm thanh toán 6.190.560 đồng.