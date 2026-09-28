Khởi tố Dũng 'Trọc Hà Đông' cùng đồng bọn trong phim 'Phi vụ cuối cùng'

Clip đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông) và đồng bọn tại cơ quan Công an

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về vụ án “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra trên không gian mạng, do Phạm Tiến Mạnh (tức “Thật Mạnh”, SN 1990), trú tại Khu đô thị Oceanpark 2, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cầm đầu.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm, liên quan đến nhiều đối tượng giang hồ cộm cán, nổi tiếng trên mạng xã hội như Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Trọc Hà Đông”, cha nuôi của Khá "bảnh", đối tượng hình sự cộm cán có 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”) và Nguyễn Văn Giang (tên gọi khác là “Giang rồng”).

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng "Trọc Hà Đông".

Theo Cục Cảnh sát hình sự, thực hiện Kế hoạch số 110 của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và Kế hoạch số 61 của Cục Cảnh sát hình sự về công tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, qua công tác quản lý địa bàn và rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhóm của Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Văn Dũng thường xuyên đăng tải các đoạn phim ngắn (dạng drama) trên mạng xã hội YouTube, Facebook.

Trong các video, các đối tượng xuất hiện với hình xăm bặm trợn, đầu trọc, thể hiện lối sống băng nhóm, giang hồ, cổ súy việc sử dụng bạo lực, vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để giải quyết mâu thuẫn theo kiểu xã hội đen, qua đó phô trương lối sống phi pháp và coi thường pháp luật.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Phạm Tiến Mạnh (tên thường gọi “Thật Mạnh”).

Trước tình hình trên, Cục Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng tập trung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương triển khai kế hoạch xác minh, đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định Phạm Tiến Mạnh và Nguyễn Ngọc Túy đã bàn bạc, thống nhất tạo tài khoản kênh “Đời TV” trên nền tảng YouTube để sản xuất, đăng tải các bộ phim ngắn mang tính bạo lực. Các sản phẩm này khắc họa hình tượng giang hồ, sử dụng dao, súng để giải quyết mâu thuẫn nhằm thu hút người đăng ký, theo dõi, câu view, câu like để kiếm tiền từ nền tảng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Phạm Trung Kiên.

Để thực hiện, Mạnh và Túy tìm, thuê Bàn Văn Huấn (SN 1994), trú tại thôn Tiến Thành, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang; Vũ Duy Mẫn (SN 1991), trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình; Lê Đình Quyền (SN 1990), trú tại Đội 10, xã Đại Thanh, TP Hà Nội; Vũ Bá Đằng (SN 1994), trú tại thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh tham gia đạo diễn, quay các phân cảnh và chuẩn bị đạo cụ.

Ngoài ra, Mạnh còn lôi kéo Dũng “Trọc Hà Đông”, Nguyễn Văn Giang (“Giang rồng”), Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công và Nguyễn Hữu Huy (là họ hàng, người quen, người thường xuyên theo dõi kênh Đời TV) tham gia đóng phim để cùng tăng tương tác cho kênh và tài khoản cá nhân, nhằm mục đích nổi tiếng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhóm của Phạm Tiến Mạnh đã sản xuất nhiều bộ phim ngắn (drama) và đăng tải trên YouTube, nổi bật là 3 bộ phim: “Kẻ phản bội” dài 12 phút 15 giây; “Cuộc chơi sắp đặt” dài 12 phút 31 giây; “Phi vụ cuối cùng” dài 39 phút 37 giây.

Với nội dung đậm màu sắc xã hội đen, sinh hoạt băng nhóm và sử dụng hung khí thanh toán lẫn nhau, các video này đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác. Việc lan truyền rộng rãi những nội dung trên đã gây ra nhận thức lệch lạc cho người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Điều này làm gia tăng xu hướng coi bạo lực là cách giải quyết mâu thuẫn, thúc đẩy hiện tượng bắt chước các băng nhóm tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, an toàn xã hội và uy tín của các cơ quan, tổ chức.

Một số hình ảnh cắt từ phim "Phi vụ cuối cùng" của nhóm đối tượng.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về tội danh trên theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, bao gồm: Phạm Tiến Mạnh, Nguyễn Ngọc Túy, Bàn Văn Huấn, Lê Đình Quyền, Vũ Duy Mẫn, Vũ Bá Đằng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Giang, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Quyết, Tạ Hữu Huấn, Phạm Quang Đức, Phạm Quang Chung, Nguyễn Đức Tuyên, Trần Văn Cường, Vũ Thành Công, Nguyễn Hữu Huy về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Luật An ninh mạng. Người dân, nghệ sĩ, diễn viên tuyệt đối không tự ý quay, đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền các video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, cổ súy bạo lực, hành xử theo kiểu giang hồ, thể hiện lối sống phi pháp lên mạng xã hội nhằm câu view, câu like, tăng tương tác để trục lợi.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin độc hại, ảnh hưởng xấu đến người xem, uy tín và danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.