Trả giá vì thói côn đồ

Hai bị cáo Tâm và Khang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, rạng sáng 17-6, Tâm, Khang cùng Dương Quốc Hùng (2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (2009) xách theo vỏ chai bia rồi chạy xe mô-tô đuổi theo và ném trúng anh Lê Khắc Thuật (2004), gây thương tích 6%. Quá trình điều tra xác định Tâm là người khởi xướng và trực tiếp dùng chai bia gây thương tích cho anh Thuật. Khang cùng các đối tượng còn lại tham gia với vai trò giúp sức. Đối với Nhân và Hùng, tại thời điểm phạm tội đều từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, truy tố, xét xử riêng.