Học viện Tư pháp hội thảo về kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện tố tụng thân thiện với người chưa thành niên

Toàn cảnh hội thảo tại TP HCM. Ảnh: HPT

Trong hai ngày 28 và 29/9, Học viện Tư pháp và Viện Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) phối hợp tổ chức Hội thảo “Kỹ năng và kinh nghiệm của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong thực hiện tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên theo pháp luật CHLB Đức và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.

Đây là hoạt đồng nằm trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Chương trình hợp tác ba năm Đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp nước nước ta và Bộ Tư pháp và Bảo vệ người tiêu dùng liên bang - CHLB Đức.

Tham dự Hội thảo, phía CHLB Đức có bà bà Sophie Borkel - Quản lý, Viện Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ); bà Bettina Kirschke - Thẩm phán tại Tòa án Hình sự quận tại Berlin; bà Friederike Franziska Bartl - Thẩm phán trong lĩnh vực pháp luật hình sự cho người chưa thành niên tại Tòa án quận Tiergarten, Berlin; bà Nguyễn Quỳnh Hoa - Quản lý của IRZ làm việc tại Hà Nội.

Phía Học viện Tư pháp có ông Nguyễn Trường Thiệp - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; ông Nguyễn Cảnh Tuyến - Trưởng cơ sở TP Hồ Chí Minh; cùng các chuyên gia gồm LS Vũ Anh Thao - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh; TS. Lê Thị Thúy Nga và TS. Ngô Thị Ngọc Vân - lần lượt là Trưởng, Phó Khoa Đào tạo chung nguồn Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; các giảng viên, nhà khoa học và học viên các lớp tại Học viện Tư pháp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: HPT

Theo Hội thảo, người chưa thành niên có những đặc thù về thể chất, tâm lý, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi. Trong tố tụng hình sự, người chưa thành niên có thể tham gia với nhiều tư cách khác nhau như người bị buộc tội, bị hại hoặc người làm chứng.

Việc tham gia tố tụng có thể tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp cũng như quá trình phát triển, hoàn thiện nhân cách của người chưa thành niên. Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện các thủ tục tố tụng phù hợp, thân thiện, bảo vệ lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh Luật Tư pháp người chưa thành niên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, yêu cầu nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng áp dụng các quy định mới trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự có liên quan đến người chưa thành niên càng trở nên cần thiết.

Đặc biệt, Thẩm phán, Kiểm sát viên và Luật sư là những chủ thể có vai trò quan trọng trong việc giúp người chưa thành niên được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ trong suốt quá trình tố tụng, do đó cần được trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng đặc thù khi làm việc với nhóm đối tượng này.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Trường Thiệp cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia Việt Nam và CHLB Đức về thực hiện tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên. Đây là cơ hội để đội ngũ giảng viên, học viên của Học viện Tư pháp tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi về những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khi tham gia giải quyết các vụ án có người chưa thành niên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của Học viện.

Trong suốt buổi Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn của Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình thực hiện tố tụng đối với người chưa thành niên; đồng thời thảo luận về những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động tố tụng thân thiện, về quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế những tác động bất lợi của quá trình tố tụng đối với người chưa thành niên; về kỹ năng giao tiếp, phỏng vấn lấy lời khai, đánh giá tính xác thực trong lời khai, phân biệt giữa sự thật và tưởng tượng của người chưa thành niên...

Tại đây, các chuyên gia tập trung trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễnkinh nghiệm thực hiện tố tụng thân thiện với người chưa thành niên. Ảnh: HPT

Lãnh đạo Học viện cho biết, thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Hội thảo góp phần giúp giảng viên và học viên Học viện Tư pháp nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong quá trình làm việc với người chưa thành niên.

Hội thảo cũng giúp các đại biểu tiếp cận những kinh nghiệm có giá trị tham khảo của CHLB Đức trong tổ chức và thực hiện tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên. Đây cũng là một trong những hoạt động hợp tác thiết thực giữa Học viện Tư pháp và các đối tác CHLB Đức nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp của Học viện Tư pháp.