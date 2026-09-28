Hơn 50 năm tù cho 5 bị cáo tuổi teen phạm tội 'giết người'

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 01/8/2025, nhóm của Lê Thanh Cường, Nguyễn Trần Anh Hào cùng một số thanh niên khác chơi bi-da tại quán ở xã Sơn Hạ (Quảng Ngãi). Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, khi đi dạo, nhóm của Cường gặp Đinh Chờ, Đinh Quang Hy và Đinh Văn Ngọc. Trong lúc trò chuyện, Cường rủ cả nhóm đi dạo và bảo mang theo vỏ chai bia với ý định nếu gặp thanh niên địa phương khác thì đánh. Chờ và Ngọc đồng ý rồi mỗi người lấy 2 vỏ chai bia rồi cùng di chuyển. Khi đến đoạn đường cầu Nước Chu thuộc thôn Gò Chu, xã Sơn Hạ, nhóm của Cường gặp Đinh Văn Tủy điều khiển xe mô tô chở chị Đinh Thị Thu Ý đi ngược chiều. Hy chở Chờ chặn xe Tủy lại, sau đó Chờ dùng tay đánh vào mặt Tủy 3 cái rồi bỏ đi.

Sau khi bị đánh, Tủy kể lại sự việc cho Đinh Văn Siêng và Đinh Ngô Theo nghe và bày tỏ ý định tìm nhóm Cường để đánh lại. Ngay lập tức, Đinh Ngô Theo điều khiển xe mô tô chở Siêng và Tủy, mỗi người cầm 2 vỏ chai bia đi tìm nhóm Cường. Khi nhóm của Cường (gồm Cường, Hào, Ngọc, Hy, Chờ) đang đứng tại ngã ba (xã Sơn Thành cũ), phát hiện nhóm của Tủy đi ngang qua, Chờ và Hy liền la hét, khiêu khích. Đinh Chờ cầm tuýp sắt cùng đồng bọn lên xe rượt đuổi đối phương.

Quá trình rượt đuổi, Chờ dùng tuýp sắt đâm 2 cái vào lưng Tủy và phóng tuýp sắt về phía nhóm Tủy nhưng không trúng. Ngay sau đó, Đinh Văn Ngọc ngồi sau xe đã dùng mũ bảo hiểm ném trúng người Tủy, làm xe mô tô do Đinh Ngô Theo điều khiển bị loạng choạng, mất lái và tông trực diện vào trụ điện bên đường. Hậu quả làm Đinh Ngô Theo tử vong tại chỗ, Đinh Văn Siêng bị thương tích 04%, còn Đinh Văn Tủy bị thương tích nhẹ.

Các bị cáo tại toà

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội tước đoạt tính mạng người khác. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình bị hại Đinh Ngô Theo 350 triệu đồng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xuất phát từ ý thức coi thường pháp luật, bản tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà sẵn sàng ra tay tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương đau xót cho gia đình nạn nhân và ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội: Đinh Chờ 15 năm tù, Lê Thanh Cường 15 năm tù, Đinh Quang Hy 12 năm tù, Đinh Văn Ngọc 5 năm tù và Nguyễn Trần Anh Hào 3 năm 6 tháng tù.