Xét xử ba cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương trong vụ 'chạy' bệnh án tâm thần

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 65 bị cáo trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” và “Đánh bạc” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án TAND TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Ba kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương sáng 28/9.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập nhiều bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa thì chỉ 1 bị hại có mặt. Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều có mặt.

65 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có hơn 48 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số bệnh viện tâm thần khác, trong đó có các bị cáo: Ngô Văn Vinh (SN 1962, cựu Viện trưởng), Trần Văn Trường (SN 1973, cựu Phó Viện trưởng) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo khác là cựu cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác bị xét xử về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, ở Hà Nội) bị xét xử về ba tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng của Nguyễn Thị Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”) bị xét xử về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Viện KSND TP Hà Nội xác định, bị cáo Trần Văn Trường đã nhận 4,6 tỷ đồng từ bị cáo Mai Anh và một số bị cáo khác để ra kết luận giám định tâm thần cho 27 trường hợp là các bị can, bị cáo, bị án không đúng thực trạng bệnh để các đối tượng được đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau khi nhận tiền, bị cáo Trường đã chia một phần cho các thành viên khác trong hội đồng giám định và hưởng lợi số tiền còn lại.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại phiên tòa.

Ngoài ra, bị cáo Trường còn nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương để tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện; nhận tiền từ Mai Anh để tạo điều kiện cho bị cáo này được ở phòng riêng cùng hai con nhỏ; xin cho một số nhân viên của Viện được đi học, chuyển khoa.

Tổng số tiền bị cáo Trường phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi nhận hối lộ là hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo hưởng lợi cá nhân 6,8 tỷ đồng.

Đối với Mai Anh, bị cáo này bị cáo buộc đã dùng tiền và lợi ích vật chất khác để hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương theo tháng hoặc các dịp lễ, ngày nghỉ để được bỏ qua các sai phạm.

Bị cáo Lê Văn Đông tại phiên tòa.

Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của chồng bị cáo; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị can, bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh.

Mục đích việc làm của Mai Anh là để các bị can, bị cáo, bị án được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án phạt tù. Cáo trạng xác định, số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi môi giới hối lộ số tiền 6 tỷ đồng để làm sai lệch kết luận giám định và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra 10 ngày.

Bị cáo Trần Văn Trường, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương tại phiên tòa.

65 bị cáo trong vụ án:

Tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Nguyễn Thị Mai Anh ( ở Hà Nội, lao động tự do, có 7 tiền án)

Tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Lê Văn Đông (chồng Mai Anh, lao động tự do, có 13 tiền án, tiền sự)

Ngô Việt Dũng (ở Hà Nội, lao động tự do)

Tội “Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”

Lê Thị Thanh Hường (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Tội “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ”

Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tội “Nhận hối lộ”

Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đỗ Khắc Doanh (cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị nam bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Đức Hinh (cựu điều dưỡng, Trưởng khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tạ Trung Kiên (cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Dương Văn Biết (cựu Trưởng khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Lê Ngọc Hà (cựu Phó trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Hữu Lợi (cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc)

Lục Thị Thanh Bình (cựu Phó Giám đốc Trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc)

Lại Thành Trung (cựu cán bộ phụ trách Khoa cận lâm sàng trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc)

Đặng Thị Hòa (cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Lê Thị Vân Anh (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Vũ Thị Ngọc (cựu điều dưỡng trưởng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Tô Hiệu (Bác sĩ, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Trần Thùy Linh (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Dương Văn Viên (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Đình Xiêm (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Văn Quang (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Văn Tiến (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tạ Văn Minh Giáp (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Công Đạt (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Vũ Nghĩa Hưng (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tạ Thị Ngọc (cựu điều dưỡng Khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đinh Thị Thủy (cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Thanh Mai (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Hoàng Phương Nam (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đỗ Thị Huề (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Trịnh Thu Hằng (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Thị Thu Trang (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Thị Thúy (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đàm Ngọc Huyền (cựu nhân viên Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Hồng Sơn (cựu cán bộ khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đỗ Văn Tuấn (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP Hà Nội)

Nguyễn Thị Thu Hoài (cựu Phó trưởng Phòng tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Môi giới hối lộ”

Nguyễn Văn Hùng (ở Hải Phòng, lao động tự do, 4 tiền án, tiền sự)

Tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Lê Thị Hải Hà (cựu Phó Chủ tịch Công đoàn, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đỗ Ngọc Tú (cựu điều dưỡng Khoa giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Đặng Hoa Bốn (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Lý Văn Xuân (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Nguyễn Văn Ngọc (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Phùng Văn Chơn (nhân viên bảo vệ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Phạm Minh Tuấn (cựu Công an phường Tràng Tiền, cựu điều tra viên

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội)

Dương Thị Hòa (cựu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND khu vực 2 Hà Nội)

Tội “Đưa hối lộ” và “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”

Lê Văn Thưởng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội)

Tội “Đưa hối lộ”

Đỗ Trần Anh (ở Hà Nội, lao động tự do)

Nguyễn Thị Hồng Vân (ở Hà Nội, lao động tự do)

Nguyễn Thị Hằng (ở Hà Nội, lao động tự do)

Phạm Bích Loan (ở Hà Nội, lao động tự do)

Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Trần Quốc An (cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương)

Tội “Đánh bạc”

Đỗ Văn Dũng (ở Hà Nội, lao động tự do)

Lê Văn Chiến(ở Hà Nội, lao động tự do)

Vũ Thị Phương (ở Hà Nội, lao động tự do)

Tạ Thị Kim Dung (ở Hà Nội, lao động tự do)