Campuchia sáng cửa vào chung kết FIFA ASEAN Cup

Campuchia có cơ hội lớn để vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Myanmar khởi đầu chủ động và sớm đưa bóng vào lưới Campuchia ngay phút thứ 3. Hein Htet Aung có pha dứt điểm cận thành chính xác, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau thời điểm đó, Campuchia dần lấy lại thế trận. Phút 7, Nieto thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Chanthea băng vào dứt điểm ở khoảng cách rất gần, nhưng tiền đạo này lại đưa bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của đồng đội.

Myanmar đáp trả bằng những pha phản công nhanh. Win Naing Tun có cơ hội ở phút 25 nhưng đường căng ngang bị hàng thủ Campuchia kịp thời hóa giải. Năm phút sau, thủ môn Campuchia phải trổ tài cứu thua sau tình huống dứt điểm cận thành nguy hiểm của đối phương.

Càng về cuối hiệp một, trận đấu càng trở nên giằng co. Chanthea một lần nữa khiến khung thành Myanmar chao đảo với pha căng ngang ở phút 41, nhưng thủ môn đội chủ nhà vẫn kịp thời can thiệp. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Campuchia chủ động đẩy cao đội hình. Phút 63, Chanthea đứng trước cơ hội rất tốt để phá vỡ thế bế tắc, nhưng cú đánh đầu cận thành lại đi chệch khung thành.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng khi Campuchia liên tục gây sức ép. Phút 88, Sa Ty đi bóng và dứt điểm nguy hiểm nhưng hậu vệ Myanmar kịp đánh đầu giải nguy.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng phút 90+4, Kakada tạo nên khoảnh khắc quyết định. Nhận bóng ngay trước vùng cấm, cầu thủ Campuchia tung cú sút căng vào góc xa, khiến thủ môn Myanmar hoàn toàn bất lực.

Chiến thắng 1-0 mang lại lợi thế lớn cho Campuchia ở bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Ở lượt cuối, Campuchia chỉ cần giành 1 điểm trước Timor Lester là giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, Myanmar khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số +1.