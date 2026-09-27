Áo mưa cuốn vào bánh xe, người phụ nữ ngưng tim giữa đường

Trung tâm y tế Bàu Bàng (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cấp cứu cho người phụ nữ gặp sự cố khi áo mưa bị cuốn vào bánh xe lúc 14h ngày 23/9. Sau khi nạn nhân ngã xuống đường, phần áo mưa tiếp tục quấn chặt quanh cổ khiến bà bị ngạt.

Khi được phát hiện, người phụ nữ mặt tím tái, không còn dấu hiệu tuần hoàn, ngưng tim và ngưng thở.

Các nhân viên y tế cấp cứu bệnh nhân. Ảnh chụp từ màn hình.

Đúng lúc này, đoàn y bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng đang trên đường đi công tác phát hiện vụ việc. Nhận định đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, các nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu và ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân ngay tại hiện trường.

Sau hơn 10 phút, nạn nhân có nhịp tim trở lại, được đưa về Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Đến khoảng 16h, nạn nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Qua trường hợp này, Trung tâm y tế khu vực Bàu Bàng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng áo mưa, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh. Khi đi xe máy, mọi người nên ưu tiên áo mưa bộ vừa vặn. Nếu sử dụng áo mưa cánh dơi, cần giữ phần tà áo gọn gàng, tránh để vướng vào bánh xe.

Khi gặp người bất tỉnh, không còn dấu hiệu thở bình thường, người dân cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115. Nếu nạn nhân ngưng tim, ngưng thở, người có mặt tại hiện trường tiến hành ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt trong khi chờ nhân viên y tế.