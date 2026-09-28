Nam thanh niên ở Nghệ An giấu gần 1 tấn nguyên liệu chế tạo pháo nổ

Lực lượng công an khám xét khu vực đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ thuốc nổ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Sau thời gian dài theo dõi, xác minh, củng cố chứng cứ, trưa 24/9, Công an phường Trường Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi (22 tuổi, trú tại địa phương) về hành vi sản xuất hàng cấm.

Kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng công an phát hiện dưới gầm giường có 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, Kali perchlora (KClO4), gần 50kg ngòi pháo và gần 7kg pháo nổ thành phẩm cùng nhiều nguyên liệu, vật dụng phục vụ chế tạo pháo.

Tang vật bị lực lượng công an thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Bước đầu Nguyễn Tiến Phi khai nhận đầu năm 2026 đã lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo.

Ngày 10/1, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Đến tháng 7, Phi vào miền nam nhận hàng và thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, tự chế tạo pháo nổ chờ dịp Tết để bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Vụ án đang được Công an phường Trường Vinh điều tra mở rộng.