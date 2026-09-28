Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002, ngụ phường Vũng Tàu) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tuấn là tài xế lái Mercedes tông hai chị em bị thương tối 20/9 tại đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu rồi rồ ga tẩu thoát khỏi hiện trường.

Diễn biến vụ việc được camera ven đường ghi nhận lại và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Thái Tuấn. Ảnh: CA

Công an đưa tài xế và phương tiện đến thực hiện hiện trường vụ tai nạn khiến hai chị em bị thương. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 tối 20/9, N.Đ.H. (SN 2006, ngụ phường Rạch Dừa) điều khiển xe gắn máy chở chị gái là N.T.T. (SN 1999) lưu thông trên đường Trương Công Định.

Khi đến trước nhà số 224, một ô tô Mercedes từ phía sau lao đến, tông vào xe gắn máy khiến hai chị em văng ra xa, va đập vào ô tô khác đậu ven đường.

Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại để cứu giúp các nạn nhân mà phóng xe tốc độ cao rời khỏi hiện trường.

Camera an ninh khu vực ghi nhận vụ tai nạn giao thông. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM để khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng và trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến trưa 21/9, công an đã phát hiện phương tiện gây tai nạn là xe Mercedes biển số 72A-786.27, đang đậu trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu. Công an cũng xác định Tuấn chính là người điều khiển xe nên đã đưa người và phương tiện về làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tuấn khai, tối 20/9 đã lái xe Mercedes đi đón một người quen từ nhà hàng tiệc cưới ở phường Vũng Tàu. Khi về đến đường Trương Công Định, Tuấn đã lái xe gây tai nạn khiến hai chị em H. và T. bị thương.

Biết gây tai nạn nghiêm trọng và lo sợ trách nhiệm nên khi đó Tuấn lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, sau khi bị tai nạn, H. và T. được người dân đưa vào bệnh viện ở địa phương cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng thương tích khá nặng, hai chị được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.