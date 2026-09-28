Chủ xe VinFast Feliz II trải nghiệm đổi pin trên hành trình 2.000 km

Từ TP.HCM đến Đà Nẵng, một chủ xe VinFast Feliz II đã hoàn thành hành trình gần 2.000 km khứ hồi với khoảng 22-23 lượt đổi pin, cho thấy vai trò của hạ tầng đổi pin khi di chuyển liên tỉnh.

Gần 2.000 km khứ hồi và bài toán tiếp năng lượng trên đường

Anh Nguyễn Minh Ty (TP.HCM) mới đây hoàn thành hành trình từ TP.HCM đến Đà Nẵng bằng chiếc VinFast Feliz II. Theo chia sẻ của anh trên cộng đồng người dùng xe máy điện, chặng đường dài 876 km được hoàn thành trong khoảng hai ngày. Tính cả chiều về, tổng quãng đường đạt gần 2.000 km.

Trước chuyến đi, vấn đề được anh quan tâm là khả năng tiếp năng lượng trên hành trình dài và mức độ thuận tiện của việc đổi pin khi di chuyển liên tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Ty cùng chiếc VinFast Feliz II trong hành trình từ TP.HCM đến Đà Nẵng dài gần 2.000 km cả hai chiều.

Theo chia sẻ của anh Ty, các điểm đổi pin có thể được tìm thấy dọc tuyến, với khoảng cách giữa một số điểm khoảng vài chục km. Thay vì chờ sạc pin tại chỗ, anh đưa pin đã sử dụng vào tủ, nhận pin khác và tiếp tục hành trình. Trong chuyến đi, anh thực hiện khoảng 22-23 lượt đổi pin, với tổng chi phí khoảng 210.000 đồng.

“Đây là chuyến đi đáng để trải nghiệm cho anh em đang dùng xe đổi pin. Bài toán về đi đường dài của xe điện phần nào đã có lời giải cho những ai đang nghi ngờ về khả năng của xe”, anh Ty chia sẻ.

Mạng lưới đổi pin mở rộng phạm vi di chuyển

Anh Ty không phải người dùng duy nhất đưa xe máy điện ra ngoài phạm vi di chuyển hàng ngày. Một số người dùng khác cũng chia sẻ trải nghiệm đi liên tỉnh bằng xe máy điện.

Mới đây, reviewer của kênh Văn hóa - Xe điện thực hiện hành trình khoảng 300 km từ TP.HCM về xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Theo chia sẻ, các tủ đổi pin V-Green dọc tuyến giúp người dùng thay pin và tiếp tục hành trình mà không phải chờ sạc tại chỗ.

Anh Lê Minh Nguyên, tài xế hoạt động trên Green SM Bike Platform, cũng từng sử dụng Feliz II để di chuyển từ TP.HCM về Vĩnh Long. Theo anh Nguyên, các tủ đổi pin xuất hiện tại cả một số khu vực ngoài đô thị, tạo thêm lựa chọn khi xe di chuyển liên tỉnh.

“Giờ đi đâu cũng đổi pin được, không cần phải chờ sạc. Hệ thống đổi pin giúp việc tiếp năng lượng diễn ra nhanh chóng”, anh Minh Nguyên chia sẻ.

Các tủ đổi pin V-Green dọc tuyến giúp người dùng VinFast Feliz II tiếp năng lượng khi di chuyển liên tỉnh.

Theo thông tin được đề cập trong các chia sẻ của người dùng, mạng lưới đổi pin đang tiếp tục được mở rộng, với mục tiêu đạt 150.000 tủ vào cuối năm 2026.

Từ các hành trình đến Vĩnh Long, An Giang hay Đà Nẵng, trải nghiệm của người dùng cho thấy xe máy điện đang được sử dụng trên những cung đường dài hơn phạm vi di chuyển hàng ngày. Cùng với đó, mạng lưới tủ đổi pin cung cấp thêm phương án tiếp năng lượng cho người dùng khi di chuyển liên tỉnh.