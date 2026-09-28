Phạt tới nửa tỷ đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: chinhphu.vn

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực báo chí. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức, 250 triệu đồng đối với cá nhân.

Nghị định quy định mức phạt đến 100.000.000 đồng hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

Theo đó, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên. Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Mức phạt từ 50 - 70 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại, cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. Đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Quy định mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí, bản tin, đặc san. Trong đó, phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; đăng, phát thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự…

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi giới thiệu, quảng bá, đặt đường dẫn trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật; thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng….

Phạt đến 80.000.000 đồng hành vi đăng, phát thông tin có nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; phạt đến 100.000.000 đồng với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng; phạt đến 200.000.000 đồng với hành vi đăng, phát nội dung thông tin trong tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy…

Nghị định cũng quy định mức phạt đến 400.000.000 đồng với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong hân dân. Trong đó, phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Đăng, phát thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; đăng, phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; đăng, phát thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam…

Đặc biệt, mức phạt cao nhất từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đồng đối với một trong các hành vi sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Đăng, phát thông tin có nội dung gây ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ một số trường hợp theo quy định. Đăng, phát thông tin có nội dung gây chia rẽ giữa các giai cấp, tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/9/2026. Đối với hành vi vi phạm xảy ra và kết thúc trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử lý.

Đối với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra khi Nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử lý.

Đối với quyết định xử phạt đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để xử lý./.