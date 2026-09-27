Madam Pang phản ứng trước trận 'chung kết' với tuyển Việt Nam

Chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp tuyển Thái Lan có khởi đầu thuận lợi mà còn khiến bầu không khí trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngay sau trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã có những chia sẻ đáng chú ý trên mạng xã hội.

Madam Pang viết: “Ba điểm đầu tiên! Mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 4-0 trước Pakistan nhờ cú hat-trick của Teerasak Poeiphimai và một bàn thắng của Jude Bell. Xin chúc mừng ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Ngày 29/9 gặp Việt Nam!”.

Chiến thắng trước Pakistan giúp tuyển Thái Lan khởi đầu thuận lợi, còn Madam Pang đã hướng sự chú ý đến tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng cho thấy sự hài lòng của người đứng đầu bóng đá Thái Lan sau màn trình diễn thuyết phục của “Voi chiến”. Đáng chú ý, Madam Pang cũng nhắc trực tiếp đến trận đấu với tuyển Việt Nam, cuộc đối đầu được xem là tâm điểm của bảng B.

Sở dĩ trận Việt Nam gặp Thái Lan được ví như một trận “chung kết sớm” bởi thể thức của FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ chọn đội đứng đầu bảng vào thẳng trận chung kết tranh chức vô địch. Điều đó đồng nghĩa đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa hai ứng viên nặng ký nhất bảng B sẽ nắm lợi thế cực lớn trên hành trình vào trận đấu cuối cùng.

Tuyển Thái Lan hiện có lợi thế về hiệu số sau khi thắng Pakistan 4-0. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines nhờ pha lập công của Nguyễn Đình Bắc.

Dù vậy, niềm vui của HLV Kim Sang Sik không trọn vẹn khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương cơ đùi sau và phải chia tay giải đấu trong khoảng 4 đến 6 tuần. Đây được xem là tổn thất rất lớn cho tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán với đối thủ truyền kiếp ở Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan đang có tinh thần rất cao sau chiến thắng đậm trước Pakistan. HLV Anthony Hudson cũng khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận gặp Việt Nam, đồng thời dành sự tôn trọng đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trong nhiều năm qua, các cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Đông Nam Á. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Với tính chất gần như quyết định tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, màn so tài ngày 29/9 được dự báo sẽ là trận đấu đáng chờ đợi nhất kể từ đầu giải.

Những phát biểu của Madam Pang cho thấy người Thái đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến. Và tuyển Việt Nam chắc chắn cũng hiểu rằng, đây là trận đấu định đoạt giấc mơ vô địch của cả hai đội.