Clip: Đang đi bộ trong con hẻm, người phụ nữ bị 'tử thần' rơi trúng đầu

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý diễn ra tại một khu dân phố.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của người phụ nữ. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, người phụ nữ đang bước đi bộ trong con hẻm, bất ngờ, nhiều viên gạch từ trên cao rơi xuống. May mắn, người phụ nữ đã chạy thoát nạn, nhờ đó, không bị viên gạch nào rơi trúng đầu.

Sau khi khoảnh khắc này xuất hiện trên mạng xã hội, không ít người được phen thót tim. Ai nấy đều cho rằng, "tử thần đã ngủ quên", nhờ đó, người phụ nữ mới thoát nạn. Bởi những viên gạch rất to, lại rơi từ trên cao xuống nhưng người phụ nữ đã rất may mắn khi bình an vô sự.

Từ tình huống trên, nhiều người cũng cho rằng đây là lời nhắc nhở về những nguy cơ khó lường có thể xảy ra ngay trong quá trình đi lại hằng ngày. Chỉ một khoảnh khắc bất ngờ từ công trình phía trên cũng có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn của người bên dưới.

Đặc biệt, tại những con hẻm nhỏ, khu dân cư có nhà cao tầng hoặc công trình đang sửa chữa, người đi đường rất khó lường trước các vật thể có thể rơi xuống. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn tại các công trình, che chắn vật liệu cẩn thận và không để đồ vật nặng ở vị trí có nguy cơ rơi là điều cần được chú ý.