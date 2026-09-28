Xét xử vụ hỗn chiến sau cuộc nhậu tại xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau: Vì sao nhiều người liên quan không được triệu tập?

Sau giao lưu là... "choảng" nhau

Trước đó, Chuyên đề Công an TPHCM đã có bài "Cần xử nghiêm hành vi côn đồ” đăng ngày 15/11/2024, phản ánh về hành vi mang tính chất côn đồ, hung hãn của các đối tượng. Đây là vụ án hình sự liên quan đến 2 nhóm nhậu "choảng" nhau bằng hung khí nguy hiểm, với nhiều người liên quan. Tuy nhiên, tại phiên tòa chỉ vỏn vẹn có bị cáo Tiến và bị hại Đinh Hoàng Khâm (SN 1977, ngụ xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nay là xã Xà Phiên, TP.Cần Thơ), còn lại đều vắng mặt do không được triệu tập.

Theo Cáo trạng, trưa 02/11/2023, ông Khâm và bạn Nguyễn Văn Thêu (tên gọi khác là Thêm) từ xã Xà Phiên qua nhà Phan Văn Nghị ở ấp Thống Nhất, thị trấn (TT) Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau) chơi. Sau đó, 3 ông này cùng Nguyễn Thái Đông đến quán Minh Cảnh (ấp Thống Nhất) nhậu.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Khâm, Đông, Thuê đến quán "1986" (ấp Nội Ô, TT.Ngan Dừa) nhậu tiếp. Đông điện thoại rủ em ruột là Nguyễn Thái Lâm cùng Trần Văn Kiệt và Huỳnh Thị Diễm My đến quán, cả nhóm ngồi ở bàn ngoài vỉa hè. Lúc này, trong quán có Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Văn Út Em (Út Lớn), Trương Văn Nhiều (Cu Đen), Trần Văn Dương, Trần Văn Nhẫn đang nhậu. Tiến điện rủ Nguyễn Thành Long (thường gọi là Cà Chơi) tới quán nhậu. Đến nơi, Long thấy Khâm quen nên giao lưu 1 ly. Lúc sau, Khâm đi vào trong uống giao lưu với Long rồi về lại bàn mình. Đông cũng vào trong uống với bàn của Tiến. Đáp lại, Long ra bàn Khâm cụng ly. Khâm hỏi Long: "Đại ca nhậu với lính, ai trả tiền?". Long đáp: "Cậu cháu không à, ai trả tiền không được". Trở về bàn, Long kể lại cho nhóm nhậu nghe.

Luật sư Trần Hải Đức thực hiện phần hỏi bị cáo Nguyễn Minh Tiến

Nhiều và Em ra bàn Khâm giao lưu. Do rời bàn lâu, Tiến ra xem thì thấy 2 người này đang lớn tiếng chỗ bàn Khâm. Khâm đuổi Nhiều và Em ra chỗ khác vì nói chuyện "lào cào". Lúc này, Dương và Long cũng đi ra bàn Khâm. Tiến cầm ly uống và "xin lỗi" cho 2 đàn em. Khâm bảo Tiến: "Mày không có tư cách nói chuyện ở đây, mày biến!". Long nói: "Mày nói vậy là bậy lắm đó Khâm".

Thấy Khâm vừa nhón người đứng dậy, Tiến liền cầm ly thủy tinh "quơ” xéo từ phải qua trái, trúng phần mặt trái của Khâm. Thêu dùng ghế chọi về phía Tiến nhưng không trúng, Tiến chọi lại bằng ly trúng vào vách tường. Em nhào vô "câu vật" với Thêu. Tiến đi vào trong quán, Khâm cầm ly trên tay bước tới thì bị 1 người dùng ghế (khung kim loại) đập vào đầu, té xuống nền xi măng; 2 bên dùng ghế và ly thủy tinh đánh nhau nhưng không xác định được ai đánh ai. Được mọi người can ngăn, 2 bên mới dừng ẩu đả.

Khi Tiến từ trong quán đi ra thì sự việc đánh nhau đã kết thúc, Khâm và Em bị thương tích được mọi người đưa đi điều trị. Công an TT.Ngan Dừa sau đó đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ 69 mảnh ly vỡ.

Giấy chứng nhận của bệnh viện xác định, ông Khâm bị 5 vết thương. Theo bản kết luận số 63 ngày 25/4/2024 của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau), ông Khâm bị vết sẹo ở mi mắt bên trái, tỷ lệ 3%; vỡ xoang hàm trái 8%; vết nứt sọ vùng đỉnh phải 13%; vết sẹo ở vùng đỉnh phải, tỷ lệ tổn thương 2%; vết xây xát gò má trái 0,5%. Tỷ lệ tổn thương cơ thể ông Khâm là 24%.

Em bị 2 vết sẹo ở tai trái và 1 ở vùng chẩm trái, tỷ lệ thương tật 6% (mỗi sẹo 2%). Ông Khâm và Em yêu cầu xử lý hình sự.

Cáo trạng kết luận: do bộc phát nhất thời, Tiến dùng ly thủy tinh đánh trúng mặt ông Khâm gây thương tích, tỷ lệ 11% (vỡ xoang hàm trái 8% và vết sẹo ở mi mắt trái, tỷ lệ 3%), đủ yếu tố cấu thành tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2 Điều 134 BLHS. Đối với các thương tích còn lại của Khâm, Tiến không phải chịu trách nhiệm hình sự vì bị hại xúc phạm, chửi đuổi. Tiến bộc phát nhất thời, không kích động rủ rê, lôi kéo hoặc xúi giục ai cùng tham gia.

Đối với thương tích còn lại của ông Khâm (15,5%) và thương tích của Em, do chưa chứng minh được ai gây ra nên tách ra thành vụ án khác để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Đối với hành vi đánh nhau, chọi ly, mũ bảo hiểm của Nhiều, Em, Dương, Thêu, Đông đã vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ (gây mất trật tự công cộng). Tuy nhiên, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm.

Bị hại Định Hoàng Khâm tại phiên xét xử chiều 24/9/2026

Quơ 1 cái, gây 2 vết thương

Tại phần xét hỏi, bị cáo và bị hại có lời khai mâu thuẫn. Bị cáo Tiến thừa nhận đã dùng ly thủy tinh đánh ông Khâm vì bị "chửi thề" và nghĩ bị hại có ý định tấn công mình. Tiến không đồng ý với quy kết của Cáo trạng: "Bị cáo chỉ "quơ” ly 1 cái, không thể nào gây ra 2 vết thương cho chú Khâm. Bị cáo không dùng ghế xếp đánh bị hại, còn ai đánh bằng ghế thì bị cáo không biết. Bị cáo đã bồi thường cho bị hại 70 triệu đồng".

Bị hại Khâm khai: "Ngay khi Cà Chơi lớn tiếng "mầy làm bậy lắm nhe Khâm", Tiến cầm ly tấn công bất ngờ, đập vào đầu tôi. Nhiều người, trong đó có Lâm và Thêu đều xác định Em (Út Lớn) đã dùng ghế đánh vào đầu tôi. Tôi không quen biết, cũng không mâu thuẫn gì với Tiến, bị cáo khai tôi chửi thề là bịa đặt, tôi không bao giờ gọi ai là "đại ca"! Tôi bị nhiều người đánh, gây ra 5 vết thương nhưng chỉ có 1 mình Tiến ra tòa, còn lại đều vắng mặt, lấy ai làm chứng cho lời khai của tôi?".

Bị hại xác định tại Tòa: Sau khi bị đánh ngất xỉu, máu ra rất nhiều, Thêu đỡ ông dậy để đưa đi cấp cứu nhưng bị Em dùng ly thủy tinh đánh, không cho đi. Khi đang cấp cứu, Nhiều đến tận bệnh viện tấn công, đấm ông 3 cái vào ngực và bụng.

Liên quan đến Em, trước đó bị hại Khâm cho biết: "Khi Cà Chơi qua bàn lớn tiếng có tên tôi, lập tức Tiến xông tới, cầm ly đập thẳng vào đầu tôi. Em dùng ghế xếp đánh vào đầu tôi. Nhiều cầm ly ném về phía bàn tôi. Bị tấn công "hội đồng", tôi bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện huyện Hồng Dân cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện Quân y 121 tại Cần Thơ do vết thương quá nặng. Phải mất nửa tháng điều trị, tôi mới được xuất viện ngày 16/11/2023...".

Thông báo kết luận giám định thương tích của bị hại Khâm

Phiên tòa chỉ có bị cáo và bị hại "khẩu chiến" qua lại, HĐXX không triệu tập người liên quan, cũng chưa công bố lời khai của những người này trong quá trình tố tụng, nhất là Em. Đây là người mà bị hại trước sau đều xác định đã dùng ghế đánh vào đầu ông, gây thương tích nghiêm trọng. Sau khi Chuyên đề Công an TPHCM đăng bài phản ánh, ông Em từng gửi đơn đến Tòa soạn, cho rằng "không có tác động gì đến ông Khâm". Tiếc rằng, HĐXX không mời Em, Lâm, Long và Thêu đến Tòa để đối chất, làm rõ.

Đang trong phần xét hỏi, HĐXX cho tạm dừng để vào hội ý. Gần 30 phút sau, Thẩm phán Chủ tọa Triệu Thanh Liêm thông báo phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 29/9/2026.

Trao đổi với PV, Luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TPHCM, bảo vệ cho bị hại), chia sẻ: Vụ án có liên quan đến nhiều đối tượng nhưng luật sư rất lấy làm tiếc khi HĐXX không triệu tập đến Tòa, nhất là các ông Nhiều, Em, Dương, Thêu, Đông và Long, là những người trực tiếp chứng kiến và tham gia đánh nhau, để đối chất trước tòa, làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Suốt mấy chục năm làm nghề, lần đầu tiên tôi mới thấy vụ án "Cố ý gây thương tích" như thế này mà chỉ có 2 người được triệu tập. Không chỉ bị hại mà cả luật sư cũng rất hụt hẫng! Còn nữa, ông Khâm bị 5 vết thương, cáo trạng chỉ xử lý 2 vết; còn 3 vết tách thành vụ án khác. Thiết nghĩ, HĐXX cần thận trọng xem xét toàn diện vụ án nhằm tránh oan sai, cũng như không bỏ lọt tội phạm.