Hai kiện hàng lạ dạt vào bờ biển Phú Quốc, nghi chứa 40kg ma túy

Ngày 28/9, Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đã phát hiện 2 kiện hàng trôi dạt vào bờ biển đặc khu Phú Quốc, bên trong có khoảng 40kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Khoảng 11h30 ngày 27/9, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu trong lúc tuần tra ở khu vực bờ biển thuộc Tổ 7, khu phố Gành Dầu, đã phát hiện một bao tải màu trắng được quấn kín bằng băng dính, có chữ nước ngoài.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Kiểm tra bên trong, lực lượng biên phòng phát hiện 20 gói nylon màu xanh có hình dạng giống các gói trà, in số 1688. Các gói chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là chất ma túy, tổng trọng lượng khoảng 20kg.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 25/9, Đồn Biên phòng Gành Dầu tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một kiện hàng trôi dạt vào bờ biển cũng thuộc khu vực Tổ 7.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kiện hàng có 20 gói, chứa khoảng 20kg chất nghi là ma túy.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 kiện hàng trôi dạt vào bờ biển Gành Dầu, với tổng trọng lượng khoảng 40kg chất nghi là ma túy.

Đồn Biên phòng Gành Dầu đã lập biên bản, thu giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.