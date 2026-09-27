Cảnh tượng chưa từng thấy tại sân bay Thái Lan

Hành lý của hành khách chất đống tại sân bay Suvarnabhumi ngày 27/9. Ảnh: Bangkok Post.

Giới chức Bangkok (Thái Lan) ban bố tình trạng thảm họa tại toàn bộ 50 quận sau khi mưa lớn gây ngập diện rộng. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết lượng mưa trong 3 ngày (24-26/9) lên tới gần 300 mm. Quyết định này cho phép các cơ quan, tổ chức địa phương thực hiện những biện pháp ứng phó cần thiết.

Tại sân bay Suvarnabhumi, cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng 25-30 km, tình trạng gián đoạn hoạt động bắt đầu từ ngày 26/9 và kéo dài sang ngày 27/9, khiến nhiều hành khách cùng hành lý bị mắc kẹt, theo Bangkok Post.

Đại diện sân bay cho biết đã nhận được khiếu nại từ hành khách của hãng hàng không Thai Airways về các chuyến bay khởi hành chậm, cũng như thời gian chờ kéo dài để nhận hành lý sau khi hạ cánh.

Qua kiểm tra, sân bay xác định ngập lụt tại nhiều khu vực ảnh hưởng đến khả năng di chuyển tới nơi làm việc của nhân viên phục vụ mặt đất thuộc Thai Airways International Plc. Hãng không có đủ nhân sự để xử lý các hoạt động tại sân bay.

Người dân lội qua đường phố ngập nước trong trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Tình hình phức tạp hơn khi một số xe đẩy hành lý của Thai Airways gặp trục trặc, ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ mặt đất của các chuyến bay khởi hành và quá trình dỡ đồ từ máy bay vừa hạ cánh.

Các vấn đề trên khiến một số chuyến bay bị chậm. Hành khách phải chờ 5-6 tiếng mới nhận được vali, trong khi hành lý của một số chuyến bay bị bỏ lại tại sân bay.

Sân bay Suvarnabhumi đang khẩn trương phối hợp Thai Airways để tăng nhân lực phục vụ mặt đất, sửa chữa các xe đẩy hành lý bị hỏng và bổ sung thiết bị thay thế, nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý, vận chuyển số hành lý bị chậm.

Đơn vị này cũng phối hợp hãng hàng không hiển thị thông tin tình trạng hành lý trên các màn hình trong sân bay, đồng thời thường xuyên phát thông báo tại khu vực nhận hành lý để hành khách theo dõi.

Nhân viên được điều chuyển tới khu vực nhận hành lý và các quầy dịch vụ để hỗ trợ hành khách, cung cấp thông tin và phối hợp với hãng hàng không xử lý tình trạng gián đoạn.

Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) khuyến cáo du khách dự trù thêm khoảng 2-3 tiếng cho hành trình di chuyển đến sân bay do tình trạng ngập và giao thông bị ảnh hưởng.

Người dân lội qua đường phố ngập nước trong trận mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9. Ảnh: Reuters.

Tháng 9 là đỉnh điểm của mùa mưa ở Bangkok nhưng năm nay lượng mưa cao hơn bình thường, theo số liệu từ Sở Thoát nước và Hệ thống cống rãnh của Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok (BMA).

Nguyên nhân chính của thời tiết bất ổn là do hệ thống áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng Trung bộ, Bangkok và các tỉnh lân cận. Gió mùa Tây Nam trên biển Andaman, miền Nam và vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên. Lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến 27/9 trên toàn quốc.

Mực nước bắt đầu ổn định vào khoảng giữa trưa 26/9 nhờ các trạm bơm của thành phố hoạt động hết công suất, bơm ra tổng cộng 1.200 mét khối mỗi giây.

Thống đốc Bangkok trấn an người dân sẽ không có sự lặp lại thảm họa lũ lụt năm 2011 và "không cần phải hoảng loạn", khi một số người vội vàng tích trữ nhu yếu phẩm phòng trường hợp lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.

Đường phố Bangkok chìm trong biển nước sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập sâu trong ngày 26/9, ôtô chìm một phần, người dân phải lội qua dòng nước có nơi cao tới thắt lưng.