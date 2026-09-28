Cựu Viện trưởng 'biến tội phạm thành bệnh nhân tâm thần' bị dẫn giải đến tòa

Sáng nay (28/9), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường.

Danh sách 65 bị cáo gồm:

1. Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội, là lao động tự do, có 7 tiền án, tiền sự) bị xét xử 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ”.

2. Lê Văn Đông (SN 1978, chồng của Mai Anh, lao động tự do, có 13 tiền án, tiền sự), bị xét xử 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án có 46 bị cáo bị tạm giam, 19 bị cáo tại ngoại.

Các bị cáo bị xét xử tội Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

3. Trần Văn Trường: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

4. Ngô Văn Vinh: Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

5. Ngô Việt Dũng: Lao động tự do.

6. Lâm Văn Thành: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

7. Dương Văn Lương: Cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

8. Đỗ Khắc Doanh: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị nam bắt buộc, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

9. Nguyễn Đức Hinh: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa chữa bệnh bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

10. Tạ Trung Kiên: Cựu cán bộ phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Các bị cáo bị xét xử về 9 tội danh.

11. Dương Văn Biết: Cựu Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

12. Lê Ngọc Hà: Cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

13. Nguyễn Hữu Lợi: Cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

14. Hoàng Tất Thành: Cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

15. Lục Thị Thanh Bình: Cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

16. Lại Thành Trung: Cựu cán bộ phụ trách Khoa Cận lâm sàng, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

17. Đặng Thị Hòa: Vợ Viện trưởng, cựu nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

18. Lê Thị Thanh Hường: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

19. Lê Thị Vân Anh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Từ 6h45, cảnh sát dẫn giải các bị cáo đến hội trường xét xử tại tầng 3 trụ sở TAND TP Hà Nội.

20. Vũ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng trưởng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

21. Trần Đại Quân: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

22. Nguyễn Tô Hiệu: Bác sĩ, cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

23. Trần Thùy Linh: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

24. Dương Văn Viên: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

25. Nguyễn Đình Xiêm: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

26. Nguyễn Văn Quang: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

27. Nguyễn Văn Tiến: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

28. Tạ Văn Minh Giáp: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

29. Nguyễn Công Đạt: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

30. Vũ Nghĩa Hưng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

31. Tạ Thị Ngọc: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

32. Đinh Thị Thủy: Cựu cán bộ điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

33. Nguyễn Thanh Mai: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

34. Hoàng Phương Nam: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

35. Đỗ Thị Huề: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

36. Trịnh Thu Hằng: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong vụ án, vợ chồng bị cáo Mai Anh giữ vai trò xuyên suốt.

37. Nguyễn Thị Thu Trang: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

38. Nguyễn Thị Thúy: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

39. Đàm Ngọc Huyền: Cựu nhân viên Khoa điều trị bắt buộc nữ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

40. Nguyễn Hồng Sơn: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

41. Đỗ Văn Tuấn: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an Hà Nội.

42. Nguyễn Thị Thu Hoài: Cựu Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

43. Nguyễn Văn Hùng: Lao động tự do.

44. Lê Thị Hải Hà: Cựu Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Việc chạy kết luận giám định tâm thần đã giúp nhiều đối tượng phạm tội được tiếp tục ở ngoài thực hiện các hành vi vi phạm khác.

45. Đỗ Ngọc Tú: Cựu điều dưỡng Khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

46. Đặng Hoa Bốn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

47. Lý Văn Xuân: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

48. Nguyễn Văn Ngọc: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

49. Phùng Văn Chơn: Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

50. Phạm Minh Tuấn: Cựu cán bộ Công an phường Tràng Tiền, nguyên điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

51. Dương Thị Hòa: Cựu kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND khu vực 2 Hà Nội.

52. Nguyễn Minh Nghĩa: Bác sĩ, là cán bộ, đảng viên Khoa Chữa bệnh bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

53. Lê Văn Thưởng: Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội.

54. Đỗ Trần Anh: Lao động tự do.

55. Nguyễn Thị Hồng Vân: Lao động tự do.

56. Nguyễn Thị Hằng: Lao động tự do.

57. Phạm Bích Loan: Lao động tự do.

58. Nguyễn Thị Ngọc: Lao động tự do.

59. Trần Quốc An: Cựu cán bộ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

60. Đỗ Văn Dũng: Lao động tự do.

61. Lê Văn Chiến: Lao động tự do.

62. Vũ Thị Phương: Lao động tự do.

63. Tạ Thị Kim Dung: Hộ lý bệnh viện.

64. Nguyễn Viết Long: Lao động tự do.

65. Lê Văn Cường: Bác sĩ, Trưởng khoa B, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.