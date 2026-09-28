Lãnh án 3 năm tù vì xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Theo đó, bị cáo Lê Thị Thúy đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ Luật hình sự.

Bị cáo Thúy đã bị tuyên phạt 3 năm tù. Ảnh: ĐVCC

Quá trình điều tra xác định: Trong thời gian giải quyết các nguồn tin liên quan, do không đồng ý với kết quả, tiến độ giải quyết của cơ quan có thẩm quyền nên vào ngày 13-7-2025, ngày 29-7-2025 và ngày 6-9-2025, Thúy đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phạm tội.

Đối tượng đã dùng tài khoản Facebook “Bác Thủy” để phát trực tiếp, sử dụng thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng nhằm vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của 2 cá nhân đang công tác tại Công an xã Ia Le.

Đồng thời, Thúy đã nhiều lần đến trụ sở các cơ quan nhà nước trong giờ làm việc để chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của lãnh đạo, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Thúy còn tự ý in áo với nội dung vu khống để lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia với mình.

Cơ quan điều tra xác định: Thúy đã đưa ra các nội dung có tính chất xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Tại phiên tòa, Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, dựa trên những chứng cứ, tài liệu thu thập được trong vụ án, cùng quá trình tranh luận, đối đáp tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Thúy mức án 3 năm tù.