Xét xử lại cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ từng được tuyên vô tội

Sáng 28/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai) cùng 9 bị cáo khác về hai tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Vụ án được khởi tố năm 2021, từng được TAND tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm tháng 11/2023 và Đinh Tiến Hùng được tuyên vô tội. Liên quan đến vụ án này, 9 bị cáo khác phải bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 19 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND tỉnh Yên Bái đã kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng Đinh Tiến Hùng phạm tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất.

Năm 2024, TAND cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội) xét xử phúc thẩm và tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Năm 2025, Đinh Tiến Hùng bị bắt tạm giam.

Quá trình truy tố, Viện KSND tối cao xác định, Đinh Tiến Hùng phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vật liệu nổ sử dụng trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.816 kg thuốc nổ và 2.442 kíp nổ cùng toàn bộ số đá chứa quặng chì - kẽm khai thác trái phép tại mỏ Núi Ngàng là 1.073 tấn.

Liên quan việc Đinh Tiến Hùng từng được tuyên vô tội vào tháng 11/2023, cơ quan tố tụng kiến nghị TAND tối cao xem xét, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, quá trình điều tra lại, một bị can trong vụ là Nguyễn Mạnh Hùng khai, từng đưa 500 triệu đồng cho một thư ký phiên tòa để xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, nữ thư ký phiên tòa không thừa nhận nội dung này.

Liên quan vụ án, ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cùng một số cán bộ bị xác định, cho phép đầu tư xây dựng dự án sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng khi chưa đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Kết quả điều tra, không có cơ sở xác định các cá nhân này có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; các cá nhân đều không biết các bị can trong vụ án sử dụng hồ sơ sửa chữa, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngàng để hợp thức, che giấu hoạt động vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ, khai thác quặng trái phép tại mỏ Núi Ngàng nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng nhận thấy, cần kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm trách nhiệm về Đảng và chính quyền đối với các cá nhân liên quan.

Đối với một số cán bộ, điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái, kết quả điều tra xác định, họ có vi phạm trong việc trích xuất phạm nhân nên đã đề nghị Công an tỉnh Lào Cai xem xét, xử lý theo quy định.

10 bị cáo trong vụ án:

Tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Đinh Tiến Hùng (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái cũ)

Nguyễn Văn Hậu (Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy)

Nguyễn Trọng Tuấn (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy)

Bùi Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy)

Nguyễn Mạnh Hùng (ở Hà Nội, lao động tự do)

Tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Lăng Đức Hân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm)

Bùi Minh Đức (công nhân Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm)

Tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ”

Trần Đắc Việt (Thủ kho vật liệu nổ Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm)

Nguyễn Văn Báu (nhân viên Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm)

Tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Lưu Bằng Đoàn (ở Hà Nội, lao động tự do)