Tận mắt chứng kiến khu phức hợp lừa đảo trực tuyến 'khủng' ở Campuchia

Trước khi diễn ra Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến năm 2026 (ICCOS-2026) ở Phnom Penh ngày 23-24/9, nhóm phóng viên TTXVN đã có mặt tại Trung tâm Thương mại Meun Chey, tỉnh Prey Veng của Campuchia. Đây là một khu phức hợp lừa đảo trực tuyến vô cùng lớn, được xây dựng năm 2023 và lao động nước ngoài bắt đầu đến vào năm 2024, với số lượng khoảng 7.000 người, trước khi tăng lên gần 20.000 người vào năm 2025. Khu phức hợp này là một trong những chi nhánh của tập đoàn Prince Goup của ông trùm Chen Zhi (Trần Chí)./.