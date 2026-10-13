TP.HCM 'đỏ mắt' tuyển dụng bác sĩ

Tuyển dụng nhân viên y tế ở TP.HCM còn nhiều khó khăn. Ảnh minh hoạ: Việt Linh.

Nhiều bệnh viện tại TP.HCM đang tìm kiếm bác sĩ ở các chuyên khoa khác nhau trong tháng 10. Nhu cầu tuyển dụng trải rộng từ bệnh viện chuyên khoa, đa khoa đến cơ sở y tế khu vực.

Tuy nhiên, việc tìm được nhân lực phù hợp, đặc biệt là bác sĩ sẵn sàng làm việc tại tuyến cơ sở, vẫn là bài toán khó của ngành y tế thành phố.

Loạt bệnh viện tuyển dụng bác sĩ, điều dưỡng

Nhu cầu nhân lực tại cả tuyến y tế cơ sở và các bệnh viện chuyên khoa đều hiện hữu, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp thu hút, phân bổ và giữ chân đội ngũ bác sĩ phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Vừa qua, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo có 47 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó gồm 3 bác sĩ Mắt, 2 bác sĩ Ngoại thần kinh, 2 bác sĩ nội trú Ngoại tổng hợp và 7 bác sĩ nội trú Nội nhi. Đợt tuyển dụng này nhận hồ sơ đến ngày 15/10.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng tìm bác sĩ ở nhiều lĩnh vực như Ngoại thần kinh, Huyết học lâm sàng, Cấp cứu, Hồi sức tích cực và chống độc, Nhi, Mắt, Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tim. Trong khi đó, Bệnh viện Truyền máu Huyết học có nhu cầu bổ sung nhân lực ở các vị trí chuyên môn, gồm bác sĩ và điều dưỡng.

Các bệnh viện liên tục tuyển dụng. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại nhóm bệnh viện khu vực, Bệnh viện Lê Văn Việt có 54 chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2026, trong đó có 14 chỉ tiêu bác sĩ ở nhiều khoa. Riêng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, đơn vị thông báo tuyển thêm 3 bác sĩ siêu âm.

Bệnh viện Đa khoa Tân Phú tuyển 4 bác sĩ, gồm 2 bác sĩ Mắt và 2 bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cần 2 bác sĩ Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng. Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên tuyển 2 bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và 2 bác sĩ Răng Hàm Mặt.

Ngoài ra, các bệnh viện Đa khoa Tân Bình, Đa khoa Phú Nhuận, Đa khoa Bình Chánh và Nguyễn Tri Phương cũng có thông báo tuyển bác sĩ ở những vị trí khác nhau. Thời hạn nhận hồ sơ tùy từng đơn vị, có nơi nhận đến ngày 15/10, có nơi tuyển đến khi đủ chỉ tiêu.

Bệnh viện Nguyễn Trãi đăng thông báo tuyển dụng tháng 10/2026 trên website chính thức. Đơn vị cần bổ sung 3 bác sĩ, gồm bác sĩ Nhiễm, Răng Hàm Mặt và Ngoại lồng ngực - Mạch máu. Ngoài ra, bệnh viện tuyển 10 điều dưỡng, một kỹ sư công nghệ thông tin và một hộ lý.

Với các vị trí bác sĩ, bệnh viện đưa ra yêu cầu chuyên môn tương ứng. Vị trí bác sĩ Nhiễm ưu tiên người có trình độ sau đại học và chứng chỉ hành nghề; bác sĩ Răng Hàm Mặt ưu tiên sau đại học chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Vị trí bác sĩ Ngoại yêu cầu tốt nghiệp sau đại học chuyên khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu và ưu tiên người có chứng chỉ hành nghề.

Đối với điều dưỡng, bệnh viện ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ hành nghề. Vị trí kỹ sư yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, trong khi hộ lý được ưu tiên ứng viên tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc nhiều bệnh viện cùng thông báo tuyển dụng cho thấy nhu cầu bổ sung nhân lực đang hiện diện ở nhiều tuyến và chuyên khoa. Tuy nhiên, số lượng chỉ tiêu được công bố không đồng nghĩa các đơn vị đã tuyển đủ người hoặc có thể dễ dàng tìm được ứng viên đáp ứng yêu cầu.

Khó thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở

Tại Ngày hội việc làm ngành y tế TP.HCM lần thứ 4 tổ chức hồi giữa tháng 9, có 94 quầy tuyển dụng cùng tìm kiếm nhân lực. Tuy nhiên, sức hút giữa các đơn vị không giống nhau, đặc biệt với những cơ sở ở xa trung tâm.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đưa ra 17 chỉ tiêu thuộc 10 vị trí. Đến hết buổi sáng, đơn vị mới tuyển được một ứng viên, trong khi 3 người khác vẫn cân nhắc. Khoảng cách địa lý, điều kiện ăn ở, môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp là những yếu tố khiến bác sĩ trẻ đắn đo khi lựa chọn nơi công tác.

Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm để tạo điều kiện cho bác sĩ trẻ. Ảnh: Medinet.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết thành phố cần bác sĩ có năng lực cho các bệnh viện cửa ngõ, bệnh viện khu vực và đặc biệt là trạm y tế phường, xã. Đây là những nơi gần dân nhất, đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe ban đầu liên tục và lâu dài.

TP.HCM hiện có 168 trạm y tế phục vụ khoảng 14,5 triệu dân, với 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người có giấy phép hành nghề. Thành phố cần bổ sung thêm 1.046 lượt bác sĩ cho tuyến cơ sở.

Để tháo gỡ khó khăn, TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ bác sĩ và nhân viên y tế luân phiên làm việc tại bệnh viện tuyến cơ bản và trạm y tế phường, xã. Mức hỗ trợ hàng tháng tùy trình độ: bác sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ hoặc chuyên khoa II được hỗ trợ 20 triệu đồng; bác sĩ nội trú và chuyên khoa I nhận 17 triệu đồng; các bác sĩ còn lại nhận 12 triệu đồng. Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y và dược sĩ được hỗ trợ 8-10 triệu đồng mỗi tháng.

Nhân viên y tế luân phiên đến xã đảo Thạnh An được hưởng mức hỗ trợ cao hơn 1,2 lần, còn tại đặc khu Côn Đảo là 1,5 lần. Mức hỗ trợ cao nhất có thể lên đến 30 triệu đồng mỗi tháng, ngoài tiền lương và các chế độ hiện hưởng.

Một số bệnh viện cũng có chính sách riêng để thu hút nhân lực. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ bác sĩ nội trú 20 triệu đồng một lần khi cam kết làm việc tại đơn vị trong 12 tháng. Bác sĩ tốt nghiệp chương trình thạc sĩ hoặc bác sĩ nội trú được xếp lương bậc 2. Với điều dưỡng, bệnh viện hỗ trợ 10 triệu đồng một lần khi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, để bác sĩ gắn bó lâu dài với tuyến cơ sở, ngoài chế độ đãi ngộ cần có chính sách phù hợp từng địa bàn, cơ hội quy hoạch và bổ nhiệm khi đủ điều kiện, cũng như hỗ trợ gia đình người đến công tác.

Bên cạnh thu nhập, cơ hội phát triển chuyên môn cũng là yếu tố quan trọng. Bác sĩ trẻ cần được đào tạo, tiếp cận kỹ thuật mới và có chuyên gia tuyến cuối hỗ trợ.

Việc luân phiên nhân sự, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa bệnh viện lớn với cơ sở tuyến dưới được xem là giải pháp giúp nhân viên y tế phát triển nghề nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.