Nộp thuế qua eTax Mobile có thể gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau 3-5 phút

Cục Thuế vừa hướng dẫn những nội dung người nộp thuế cần lưu ý về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và thủ tục hủy bỏ biện pháp ngăn chặn này.

Theo đó, người nộp thuế cần chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế, xử lý các khoản nợ và hoàn thành thủ tục theo quy định để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch xuất cảnh.

Những trường hợp có thể bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Nguồn: Cục Thuế.

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể, điều kiện tạm hoãn xuất cảnh được xác định khi số thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Đối với người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng nợ thuế là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

30 ngày trước khi thông báo tạm hoãn xuất cảnh được ban hành, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế, đồng thời công khai trên website ngành thuế. Nếu hết thời hạn này mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Theo hướng dẫn, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bảo đảm số thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nộp thuế có thể nộp tiền thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản tiền nộp được ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện trong khoảng 3-5 phút theo nội dung tài liệu hướng dẫn.

Đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thuộc trạng thái 06, cơ quan thuế hướng dẫn thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cụ thể, sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế chưa thực hiện các thủ tục cần thiết, cơ quan thuế sẽ thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành thủ tục, cơ quan thuế sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, theo dõi thông báo trên tài khoản giao dịch thuế điện tử và chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn xử lý các trường hợp cụ thể.