Người Mỹ vẫn mua kẹo Halloween bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt gia tăng

Các sản phẩm trang trí Halloween được bày bán tại cửa hàng Costco ở Mỹ.

Nhiều người được phỏng vấn cho biết, họ đang tìm cách tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày, như đi bộ, sử dụng phương tiện công cộng hoặc hạn chế bật đèn. Dù vậy, việc mua kẹo để phát cho trẻ em trong dịp Halloween vẫn được ưu tiên.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá kẹo và kẹo cao su trung bình đã tăng 8,1% trong vòng một năm. Cụ thể, giá trung bình của các loại kẹo không chứa sô-cô-la trong mùa Halloween năm nay đạt 3,30 USD, tăng 1,8% so với năm trước. Trong khi đó, giá sô-cô-la tăng 15,5%, lên mức trung bình 5,67 USD mỗi gói.

Sô-cô-la đóng gói được bày bán tại siêu thị Costco ở Mỹ trong bối cảnh giá bánh kẹo tăng cao.

Abby Mynatt, sinh viên 21 tuổi sống tại Knoxville, bang Tennessee, cho biết cô thường dành khoảng 50 USD để mua kẹo Halloween và dự định chi nhiều hơn một chút trong năm nay, dù ngân sách cá nhân đang eo hẹp. Cô cho biết muốn mang lại cho trẻ em niềm vui mà bản thân từng trải nghiệm khi còn nhỏ, đồng thời nhấn mạnh những niềm vui giản dị vẫn có giá trị ngay cả khi điều kiện tài chính khó khăn.

Theo các chuyên gia ngành hàng tiêu dùng, giá sô-cô-la tăng mạnh một phần do những cú sốc nguồn cung ca cao trong những năm gần đây. Ông Chris Costagli, phụ trách thông tin thị trường thực phẩm và đồ uống không cồn tại công ty nghiên cứu thị trường NIQ, nhận định chi phí nhập khẩu và các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài cũng góp phần làm tăng chi phí của các nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt tại các quốc gia sản xuất ca cao chủ chốt đã đẩy giá nguyên liệu này tăng mạnh. Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá ca cao toàn cầu tăng khoảng 4 lần trong giai đoạn từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2025.

Trang trí Halloween trước một ngôi nhà tại Washington D.C.

Mặc dù chi phí tăng cao, Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự báo tổng chi tiêu cho Halloween năm nay sẽ đạt 13,5 tỷ USD, trong đó 96% người mua sắm dự kiến sẽ mua bánh kẹo.

Diễn biến này cho thấy, trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng chịu sức ép từ chi phí sinh hoạt, nhiều người vẫn sẵn sàng dành ngân sách cho những hoạt động mang lại niềm vui và duy trì các truyền thống cộng đồng, đặc biệt là những dịp lễ gắn liền với trẻ em như Halloween.