Mỹ: Các ngân hàng lo ngại lạm phát và lãi suất cao kìm hãm kinh tế

Trụ sở Ngân hàng JPMorgan Chase tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ tính theo tổng tài sản, đạt lợi nhuận 15,3 tỷ USD, tăng so với mức 14,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tổng Giám đốc JPMorgan Jamie Dimon nhận định đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng tiếp tục hỗ trợ kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo thâm hụt ngân sách lớn, lạm phát khó hạ nhiệt, giá tài sản cao và lãi suất tăng vẫn là những rủi ro đáng chú ý.

Goldman Sachs đạt lợi nhuận 5,29 tỷ USD, tăng so với mức 4,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, nhờ doanh thu từ hoạt động kinh doanh cổ phiếu tăng 72%. Trong khi đó, Citigroup ghi nhận lợi nhuận tăng 40%, vượt dự báo của giới phân tích, còn Wells Fargo đạt lợi nhuận 5,95 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng của thị trường.

Kết quả kinh doanh tích cực của các ngân hàng diễn ra trong bối cảnh hoạt động tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp Mỹ vẫn duy trì sức mạnh. Theo công ty dữ liệu FactSet, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 được dự báo tăng gần 30% trong quý III so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, thị trường vẫn lo ngại về triển vọng kinh tế. Trong mùa Hè vừa qua, những quan ngại về chi tiêu chính phủ và lạm phát đã đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm lên mức cao nhất trong nhiều năm. Giá nhiên liệu diesel, công nghệ và thực phẩm tăng cũng góp phần khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng trước.