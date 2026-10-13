Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đừng bắt người trẻ suy nghĩ giống người đi trước

Bên lề Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề "Văn hóa doanh nghiệp – Nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững", diễn ra ngày 13/10 tại Hà Nội, phóng viên Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với TS. Chử Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nội dung Blue C, về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp

Theo TS. Chử Đức Hoàng, trong bối cảnh hiện nay, văn hóa ngày càng được quan tâm và đặt ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển. Cùng với các chủ trương thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc phát triển văn hóa đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

TS. Chử Đức Hoàng, Chánh Văn phòng Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (Ảnh: Quốc Tiệp).

Để văn hóa doanh nghiệp thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, TS. Chử Đức Hoàng cho rằng cần có sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo, sự tham gia sâu rộng của các thành viên và những mục tiêu cụ thể gắn với hoạt động thực tiễn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xác định rõ những vấn đề cần giải quyết, sử dụng dữ liệu và số liệu để đánh giá hiệu quả, đồng thời xây dựng môi trường khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận sai sót có kiểm soát nhằm tìm kiếm những cách làm mới.

Đặc biệt, con người cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Việc tôn trọng người lao động, tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực và khuyến khích thế hệ trẻ đóng góp ý tưởng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Khi một doanh nghiệp có văn hóa và bản sắc riêng, những giá trị đó cần được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Qua đó, doanh nghiệp có thể tạo dựng niềm tin, sự trân trọng và sự gắn bó lâu dài từ khách hàng.

Đánh giá về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển văn hóa doanh nghiệp, TS. Chử Đức Hoàng khẳng định khoa học công nghệ có vai trò kết nối cốt lõi, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển. Đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới chính là yếu tố quyết định khả năng tồn tại và phát triển.

"Doanh nghiệp có phát triển được hay không, giữ vững được hay không, tồn tại được hay không, hay phát triển bền vững được hay không đều phụ thuộc vào bản sắc và năng lực đổi mới sáng tạo của chính doanh nghiệp", TS. Chử Đức Hoàng nói.

Hài hòa khác biệt thế hệ trong văn hóa doanh nghiệp

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nội dung Blue C, đánh giá Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 2026 là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, hiệp hội, giới chuyên gia, báo chí và cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ những góc nhìn đa dạng về văn hóa doanh nghiệp.

Ông Lê Quang Vũ, Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nội dung Blue C (Ảnh: Quốc Tiệp).

Thông qua việc trao đổi giữa các bên, diễn đàn góp phần làm rõ vai trò của văn hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị tìm kiếm mục tiêu chung và thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Đề cập đến bài toán xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng đa dạng về độ tuổi, ông Lê Quang Vũ cho rằng sự khác biệt giữa các thế hệ là điều khó tránh khỏi. Trong cùng một tổ chức, người lao động thuộc nhiều thế hệ có thể có quan điểm, thói quen và cách tiếp cận công việc khác nhau.

Đặc biệt, lực lượng lao động trẻ hiện nay có nhiều lợi thế như sự tự tin, khả năng thích ứng, tư duy phản biện và mong muốn được thể hiện quan điểm cá nhân. Nếu được phát huy đúng cách, những đặc điểm này có thể giúp tổ chức trở nên linh hoạt hơn, thích ứng nhanh hơn với sự thay đổi và cải thiện hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, người lao động trẻ cũng có thể gặp những hạn chế nhất định do chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế. Vì vậy, theo ông Vũ, bài toán đặt ra không phải là yêu cầu các thế hệ phải suy nghĩ và làm việc giống nhau, mà là tìm được phương thức phối hợp phù hợp, phát huy thế mạnh của từng nhóm lao động.

Doanh nghiệp cần tạo môi trường để người trẻ được đóng góp ý kiến, chủ động thể hiện năng lực, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ thế hệ đi trước (Ảnh: Quốc Tiệp).

Trong quá trình đó, doanh nghiệp cần tạo môi trường để người trẻ được đóng góp ý kiến, chủ động thể hiện năng lực, đồng thời có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Ngược lại, các thế hệ đi trước cũng cần cởi mở với những cách tiếp cận mới, sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng và điều chỉnh phương thức làm việc khi cần thiết.

Việc dung hòa khác biệt thế hệ vì thế cần được xem là một phần trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Khi các thành viên có thể chia sẻ quan điểm, tôn trọng sự khác biệt và cùng hướng tới mục tiêu chung, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để đổi mới và nâng cao khả năng thích ứng.

Từ góc nhìn của các chuyên gia và doanh nghiệp, có thể thấy văn hóa doanh nghiệp không phải là yếu tố tách rời hoạt động sản xuất, kinh doanh mà cần gắn chặt với chiến lược phát triển, đổi mới sáng tạo và quản trị con người.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng bản sắc riêng, khuyến khích sáng tạo và phát huy năng lực của các thế hệ lao động sẽ là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tạo dựng giá trị lâu dài.