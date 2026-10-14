“Cú hích kép” cho ngành du lịch Gia Lai

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã cho biết những giải pháp đưa chính sách vào thực tiễn, tạo động lực phát triển du lịch địa phương.

* Trước tiên, bà có thể cho biết nhìn nhận chung đối với Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND (NQ 95) về hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay không thường lệ (charter) đến Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027 và Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND (NQ 96) về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030?

Bà ĐỖ THỊ DIỆU HẠNH. Ảnh: Đ.N

- 2 nghị quyết mở ra hướng phát triển mới cho ngành du lịch Gia Lai, vừa tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, vừa khai thác giá trị văn hóa bản địa gắn với tạo sinh kế cho người dân.

Theo NQ 95, mỗi chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát được hỗ trợ 200 triệu đồng; khách quốc tế được giảm 50% giá vé tham quan tại một số điểm như: Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam), tháp Đôi (phường Quy Nhơn), tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và Biển Hồ (xã Biển Hồ). Chính sách góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp lữ hành, tạo động lực mở đường bay và đưa khách quốc tế đến Gia Lai.

NQ 96 tập trung hỗ trợ hạ tầng, vốn, đào tạo và phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng. Qua đó, người dân có thêm cơ hội tăng thu nhập, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

* NQ 95 đặt ra điều kiện về tỷ lệ lấp đầy số ghế trên các chuyến bay charter, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp triển khai như thế nào để chính sách phát huy hiệu quả?

- NQ 95 có hiệu lực từ ngày 10-10-2026, quy định tỷ lệ lấp đầy số ghế trên các chuyến bay charter tối thiểu 50% trong 6 tháng đầu và 70% từ tháng thứ 7 trở đi.

Sở sẽ phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, Cảng hàng không Phù Cát và các hãng hàng không để kết nối thị trường, quảng bá điểm đến, hỗ trợ tổ chức đón các đoàn khách charter.

Cùng với đó, xây dựng chương trình tham quan phù hợp, kết nối các điểm đến với hệ thống lưu trú, vận chuyển và dịch vụ trải nghiệm.

Điều quan trọng không chỉ là đưa được khách đến Gia Lai mà còn phải bảo đảm chất lượng phục vụ, tạo sức hấp dẫn để du khách lưu trú lâu hơn và tăng mức chi tiêu.

Hiệu quả chính sách cần được nhìn nhận từ khả năng duy trì đường bay, mở rộng thị trường và tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch địa phương.

Cảng hàng không Phù Cát được kỳ vọng trở thành cửa ngõ đón khách quốc tế đến Gia Lai thông qua các chuyến bay charter. Ảnh: Đ.N

* Với chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, ngành du lịch sẽ làm gì để các địa phương xây dựng sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lặp, thưa bà?

- Gia Lai có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và sự đa dạng văn hóa. Du lịch cộng đồng cần dựa trên thế mạnh riêng của từng địa phương, thay vì phát triển theo một mô hình chung “trăm nhà như một”.

NQ 96 hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh đạt chuẩn, hệ thống xử lý rác thải; đồng thời tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, đào tạo nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá.

Đáng chú ý, NQ 96 quy định mức hỗ trợ lên đến 50 triệu đồng đối với phương án liên kết từ hai điểm du lịch cộng đồng trở lên hoặc kết nối điểm du lịch cộng đồng với khu, điểm du lịch sinh thái, lịch sử.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn địa phương phát triển sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành chuyên nghiệp ngay từ khâu khảo sát, thiết kế tour để bảo đảm sản phẩm được xây dựng đáp ứng đúng nhu cầu, thị hiếu của du khách và có khả năng khai thác hiệu quả.

Đặc biệt, người dân phải là chủ thể của hoạt động du lịch, trực tiếp cung cấp dịch vụ và hưởng lợi. Phát triển sản phẩm cần đi đôi với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, tránh tình trạng khai thác thiếu kiểm soát hoặc chạy theo phong trào.

Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND sẽ góp phần hỗ trợ các địa phương trong tỉnh phát triển du lịch cộng đồng gắn với khai thác vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa. Ảnh: Đ.N

* Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chuẩn bị kế hoạch thực hiện cụ thể nào để đưa 2 nghị quyết vào thực tiễn, thưa bà?

- Ngay sau khi 2 nghị quyết được ban hành, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ để được thụ hưởng chính sách.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch và người dân thụ hưởng chính sách.

Cùng với đó, Sở sẽ tăng cường phổ biến chính sách rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp du lịch, các địa phương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để giải ngân nhanh chóng nguồn vốn ủy thác cho người dân làm homestay; làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để bố trí ngân sách hỗ trợ hằng năm đúng tiến độ.

Chúng tôi tin tưởng rằng NQ 95 và NQ 96 sẽ tạo nên “cú hích kép” cho du lịch tỉnh nhà. Về lâu dài, chính sách hỗ trợ này sẽ góp phần giúp Gia Lai không chỉ là điểm đến “chạm vào thiên nhiên và di sản” mà sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

* Xin cảm ơn bà!