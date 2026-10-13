Kinh tế 'cuống vé'-chiêu kích cầu của Trung Quốc

Lễ diễu hành đèn lồng cá truyền thống ở quận Huệ Châu, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Những cuống vé vốn chỉ dùng để kiểm tra ra vào các sự kiện văn hóa, thể thao giờ đây đang trở thành công cụ kích cầu mạnh mẽ, kết nối chặt chẽ các mảng du lịch, ẩm thực và bán lẻ tại đất nước Trung Quốc hơn 1,4 tỷ dân.

Nhiều địa phương đang đẩy mạnh mô hình “kinh tế cuống vé” nhằm khai thác tối đa dòng khách từ các sự kiện lớn. Thay vì dừng lại ở doanh thu bán vé thuần túy, chiến lược này thu hút du khách tiếp tục ở lại chi tiêu, chuyển hóa hiệu quả người xem biểu diễn thành khách lưu trú, ăn uống và mua sắm tại địa phương.

Tại Giang Tô, chương trình “Có cuống vé trong tay, du lịch Giang Tô hưởng ưu đãi” áp dụng cho các lễ hội âm nhạc, sự kiện thể thao lớn tại 13 thành phố thuộc tỉnh này. Khách hàng được hưởng ưu đãi kéo dài tới 1 tháng (từ 15 ngày trước đến 15 ngày sau sự kiện). Trong giai đoạn đầu, chương trình đã thu hút hơn 5.000 cơ sở kinh doanh tham gia.

Tại Sơn Đông, việc kết nối vé tàu với điểm du lịch, khách sạn và trung tâm thương mại góp phần làm tăng chi tiêu dọc các tuyến giao thông, có chặng ghi nhận mức chi tiêu của du khách hơn 5 triệu NDT (khoảng 750.000 USD)/ngày. Trong khi đó, Thượng Hải biến chiếc vé vào cửa hội chợ sách trị giá 10 Nhân dân tệ thành phiếu ưu đãi tại hơn 200 cửa hàng đối tác.

Tại Hồ Bắc, nền tảng “Hồ Bắc có quà” mở rộng ưu đãi sang cả vé tàu hỏa và hóa đơn mua sắm. Sau chưa đầy một năm vận hành, nền tảng này đã mang lại hơn 53 triệu NDT doanh thu tiêu dùng. Đáng chú ý, hệ số kích cầu đạt mức 1:4,8-nghĩa là cứ mỗi đồng vốn đầu tư bỏ ra sẽ thu về 4,8 đồng chi tiêu từ người dùng.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh năm 2026, các chương trình ưu đãi đi kèm cuống vé hợp tác với hơn 50 khu thương mại đã thu hút 50,9 triệu lượt khách, thúc đẩy tổng doanh thu tiêu dùng đạt tới 15,71 tỷ NDT.

Theo Hiệp hội Ngành biểu diễn Trung Quốc, các buổi biểu diễn quy mô lớn có sức hút xuyên tỉnh rất cao, đẩy mạnh nhu cầu phòng nghỉ và ẩm thực với hệ số kích cầu bình quân ấn tượng đạt 1:6,85. Ngược lại, vé xem phim phổ thông lại phù hợp với các ưu đãi thường nhật như giảm giá nhà hàng hoặc miễn phí đỗ xe.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, cuống vé giúp kết nối những hoạt động tiêu dùng vốn tách biệt, tạo điều kiện để doanh nghiệp chia sẻ nguồn khách và giảm chi phí tiếp thị. Dù vậy, một số chương trình hiện nay vẫn phụ thuộc quá nhiều vào việc giảm giá thuần túy, kèm theo quy trình tra cứu, áp dụng ưu đãi còn rườm rà.

Để mô hình này phát triển bền vững thay vì chỉ là làn sóng kích cầu ngắn hạn, các địa phương cần xây dựng một nền tảng số thống nhất, tối giản thủ tục, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và kiến tạo các sản phẩm trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương./.