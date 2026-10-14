XEM TRỰC TIẾP: Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Những năm đất nước bước vào Đổi mới, tôi từ Hà Nội vào TPHCM, trở thành chuyên viên báo chí của Thành ủy TPHCM. Từ đây, tôi có nhiều năm làm cán bộ Phòng Báo chí, được làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Trọng Tân, mà tôi gọi thân thương là chú Hai Tân, lúc đó là Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy TPHCM.