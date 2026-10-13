Tự hào khẳng định vị thế 'Tôi là người Việt Nam' trên trường quốc tế

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga.

Bốn thập niên đổi mới không chỉ góp phần tạo nên những bước chuyển mình kỳ diệu của đất nước, mà còn tôi luyện một thế hệ doanh nhân mang tinh thần phụng sự: tiên phong xác lập chuẩn mực toàn cầu, đưa người Việt làm chủ các nguồn lực phát triển, và biến thành quả hội nhập thành giá trị thiết thực cho người dân.

Bốn thập niên đổi mới đã làm thay đổi căn bản vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đường lối đổi mới của Đảng và chính sách nhất quán của Nhà nước đã khơi thông nguồn lực, tạo lập không gian rộng mở để kinh tế tư nhân lớn mạnh, tự tin gánh vác những sứ mệnh lớn. Hòa cùng vận hội của đất nước, một thế hệ doanh nhân dân tộc đã trưởng thành, mang theo tư duy hội nhập sâu rộng và khát vọng kiến tạo giá trị ngay trên mảnh đất quê hương.

Khởi sự kinh doanh từ đầu thập niên 1990, sau những chuyến đi tới các quốc gia phát triển, trong tâm trí người nữ doanh nhân ấy luôn đau đáu một câu hỏi: Làm sao để người dân Việt Nam được thụ hưởng chất lượng sống tốt nhất ngay tại quê hương mình? Và sau này, khi đối thoại cùng các đối tác toàn cầu, câu trả lời đầy tự hào: “Tôi là người Việt Nam” không chỉ là sự giới thiệu về nguồn cội, mà là lời khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước và năng lực hợp tác ngang bằng.

Tiếp nhận chuẩn mực quốc tế để người Việt làm chủ

Năm 1999, quyết định mua lại một sân golf từ nhà đầu tư nước ngoài đã đưa bà Nguyễn Thị Nga bước vào một lĩnh vực kinh doanh hoàn toàn mới tại Việt Nam. Sở hữu một tài sản chỉ là bước đầu, bài toán khó hơn gấp bội lúc bấy giờ là vận hành sân golf đạt chuẩn quốc tế và xây dựng được đội ngũ nhân sự Việt Nam có đủ năng lực làm chủ.

Nicklaus Course - Legend Danang Golf Resort.

Bà chọn cách hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới, mời chuyên gia quốc tế cùng quản trị để chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nhân sự trong nước. Từ điểm tựa tiên phong ấy, BRG Golf ngày nay đã phát triển thành hệ sinh thái 10 sân golf tại 6 tổ hợp đẳng cấp; trong đó sân Legend Danang Golf Resort được Golf Digest vinh danh tốp 100 sân golf tốt nhất thế giới, nhiều năm liền tổ chức thành công giải golf chuyên nghiệp châu Á (ADT). Nhiều sân golf khác trong hệ sinh thái cũng được vinh danh các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Bản lĩnh tiên phong ấy cũng được thực thi ở lĩnh vực khách sạn-nghỉ dưỡng. Từ thương vụ mua lại Hilton Hanoi Opera năm 2009, hiện nay đang nâng cấp thành Waldorf Astoria Hanoi - thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; đầu tư Sheraton Grand Đà Nẵng, đến việc sở hữu InterContinental Hanoi Westlake và nhiều khách sạn hạng sang trong nước. Qua từng bước đi, bà luôn kiên định một nguyên tắc: Đặt doanh nghiệp Việt vào vị thế người chủ sở hữu, bắt tay bình đẳng với các tập đoàn quản lý hàng đầu thế giới để tôi luyện đội ngũ nhân sự Việt Nam đáp ứng những chuẩn mực dịch vụ khắt khe nhất.

Dấu ấn rõ nét của tinh thần ấy là công trình Sheraton Grand Đà Nẵng: hoàn thành thần tốc chỉ sau 14 tháng thi công để kịp phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - nơi diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức dành cho các nhà lãnh đạo tham dự. Giai đoạn về đích, bà phát động chương trình tháng 6 - 90 ngày. Trong giai đoạn này bà bay tới Đà Nẵng thường xuyên, cùng cộng sự làm việc tại công trường đến tận 1 giờ sáng. Trách nhiệm trước hình ảnh quốc gia đã trở thành mệnh lệnh cao nhất để tập thể vượt qua mọi giới hạn về thời gian và kỹ thuật. Với bà, lời khẳng định “Tôi là người Việt Nam” được bảo chứng vững chắc nhất bằng chính năng lực thực thi và danh dự của doanh nghiệp.

Legend Valley Country Club Ninh Bình.

Tầm nhìn Việt Nam trong quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu

Với vai trò “công dân doanh nghiệp kiểu mẫu” và tầm nhìn phát triển gắn với trách nhiệm quốc gia, Tập đoàn BRG được Chính phủ và thành phố Hà Nội giao nghiên cứu, lập và triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ khu vực dọc hai bên tuyến Nhật Tân-Nội Bài với quy mô khoảng 2.080ha và chiều dài hơn 11,7km.

Bà và cộng sự đã chủ động thuê các đơn vị tư vấn quy hoạch và thiết kế quốc tế hàng đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn trong nước để nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch trục Nhật Tân-Nội Bài, hướng tới kiến tạo một trục đô thị cửa ngõ mang tầm vóc quốc gia, kết nối Hà Nội với các dòng chảy đầu tư, công nghệ và thương mại toàn cầu. Ý tưởng chiến lược ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời của Dự án thành phố thông minh bắc Hà Nội có quy mô 272ha, được hợp tác phát triển cùng Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Dự án trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

Tại dự án này, đối tác Nhật Bản dành sự tôn trọng đặc biệt cho BRG như một đối tác chiến lược tương xứng về tầm nhìn. Ông Fujikawa Eita, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Vietnam, từng nhận định: “Ấn tượng của tôi về bà Nga là một doanh nhân đầy nhiệt huyết. Bà là người có tầm nhìn, có định hướng chiến lược cho các dự án lớn cũng như rất chi tiết, sâu sát trong hoạch định kinh doanh”.

Mang khát vọng về một Hà Nội văn minh, hiện đại vào liên danh chiến lược, bà cùng đối tác kiên định mục tiêu xây dựng đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, đón đầu xu thế phát triển xanh và bền vững của kỷ nguyên mới.

Phối cảnh tổng thể dự án thành phố thông minh bắc Hà Nội.

Để thành quả hội nhập phụng sự người Việt

Nếu đô thị thông minh kiến tạo không gian sống bền vững cho tương lai, thì lĩnh vực bán lẻ lại chạm tới đời sống thiết thực mỗi ngày của người dân. Chấp nhận đầu tư dài hạn vào hệ thống phân phối và kiểm soát chuỗi cung ứng - một lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn nhưng lợi nhuận không đến nhanh - chuỗi BRGMart và liên doanh FujiMart đã phát triển mạng lưới các điểm bán uy tín, đưa hàng hóa chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.

Không chỉ kết nối các chuỗi cung ứng quốc tế từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Canada… để người tiêu dùng trong nước tiếp cận hàng hóa đạt tiêu chuẩn với mức giá hợp lý, bà còn đau đáu bài toán phát triển nội lực. Tại các cuộc đối thoại với Chính phủ và các bộ, ngành trong năm 2026, bà nhiều lần kiến nghị xây dựng chương trình quốc gia về phát triển chuỗi cung ứng. Theo bà, các tập đoàn lớn phải đi đầu trong việc liên kết, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường tiêu thụ. Một thị trường nội địa vững vàng, các nhà sản xuất bản địa đủ sức chuẩn hóa chính là nền tảng để hàng hóa Việt Nam vươn xa ra thế giới.

Trách nhiệm mở đường của ngọn cờ Anh hùng Lao động

Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với hành trình bền bỉ cống hiến, lao động sáng tạo của bà Nguyễn Thị Nga. Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu khởi nghiệp với 30 cộng sự cho đến hệ sinh thái hơn 22.000 lao động hôm nay, bà luôn tự nhủ: “Tôi thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc trách nhiệm hơn nữa”. Sự nỗ lực ấy gắn liền với triết lý kinh doanh của bà: Đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên hàng đầu, kinh doanh thượng tôn pháp luật, chăm lo chu đáo cho người lao động và giữ trọn chữ Tín trong mọi mối quan hệ.

Thực tiễn phát triển đất nước bước vào giai đoạn mới càng khẳng định tính đúng đắn của chủ trương lớn từ Đảng. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân thật sự trở thành “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự cường và tự hào dân tộc. Nghị quyết cũng đặt kỳ vọng vào các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong việc dẫn dắt, dẫn dòng chuỗi cung ứng quốc gia. Những định hướng lớn của Đảng hoàn toàn tương đồng với tâm huyết mà bà Nga không ngừng theo đuổi.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn, làm việc trách nhiệm hơn nữa”.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nga luôn là cầu nối nhiệt thành, đưa tiếng nói thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp tới Đảng và Nhà nước, đồng thời truyền lửa cho các hội viên: “Chúng ta đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng và trao cơ hội, thì phải hành động, phải làm đến nơi đến chốn và hành động ngay từ hôm nay”.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, bà Nga đưa tiếng nói từ thực tiễn kinh doanh tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước; cùng cộng đồng tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm và mở cơ hội tham gia chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Chúng ta đã được coi trọng và được tin tưởng thì phải hành động, phải làm đến nơi đến chốn và làm ngay…”, bà chia sẻ với các hội viên.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hành trình của nữ Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga mang đến thông điệp giàu sức lan tỏa: Bản lĩnh của doanh nghiệp Việt thể hiện ở chất lượng từng sản phẩm, ở sự kiên định với chữ Tín, dám nhận việc khó và cùng chung tay nâng đỡ cộng đồng. Thông điệp “Tôi là người Việt Nam” sẽ càng vang xa, bản lĩnh và đầy tự hào khi hàng triệu doanh nhân Việt Nam cùng khẳng định mình bằng những công trình, sản phẩm mang chuẩn mực toàn cầu, đóng góp xứng đáng cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.