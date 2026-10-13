Chứng khoán 13/10: VN-Index giảm 5 phiên, khối ngoại bán ròng

Nỗ lực giữ mốc 1.700 điểm trong phiên giảm thứ năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 13/10/2026 trong sắc đỏ, nhưng biên độ điều chỉnh thu hẹp đáng kể so với phiên đầu tuần. VN-Index giảm 1,56 điểm, tương đương 0,09%, xuống 1.719,42 điểm. Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của chỉ số, với mức mất điểm cộng dồn 39,66 điểm tính từ mức đóng cửa ngày 6/10.

Trong ngày, VN-Index có lúc lùi về 1.710,95 điểm và tăng lên 1.726,35 điểm. Dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn xuất hiện lực đỡ, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán, với khoảng 200 cổ phiếu giảm giá và chưa tới 100 mã tăng trên HOSE. Diễn biến này cho thấy mức giảm nhẹ của chỉ số chưa phản ánh hết sức ép lên danh mục của nhà đầu tư.

VN30-Index giảm 8,39 điểm, tương ứng 0,45%, về 1.860,99 điểm. Trên thị trường Hà Nội, HNX-Index mất 0,44 điểm xuống 264,25 điểm; UPCoM-Index giảm 0,88 điểm về 123,85 điểm. Việc các chỉ số cùng suy yếu cho thấy trạng thái thận trọng không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu trụ.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 13/10. Ảnh MBS

Giá trị giao dịch gắn với VN-Index đạt 13.162,2 tỷ đồng, với hơn 560,8 triệu cổ phiếu được giao dịch. Riêng tổng giao dịch trên HOSE, tính cả các cấu phần ngoài phạm vi chỉ số này, đạt khoảng 13.238 tỷ đồng; giá trị khớp lệnh gần 10.948 tỷ đồng. Thanh khoản khớp lệnh thấp hơn bình quân 20 phiên khoảng 12,8%, phản ánh lực cầu chưa đủ mạnh để tạo chuyển biến xu hướng.

VIC tăng 1,37% và VHM tăng 0,78%, trở thành hai điểm tựa nổi bật của VN-Index. Tuy nhiên, BID giảm 1,48%, VCB giảm 0,71% và MSN giảm 2,74% lại tạo sức ép lên chỉ số. Sự giằng co giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index không giảm sâu, song khả năng phục hồi trên diện rộng vẫn hạn chế.

Ngân hàng phân hóa, công nghệ và logistics chịu sức ép

Tại nhóm ngân hàng, sắc xanh xuất hiện ở HDB với mức tăng 2,21%, TPB tăng 1,74% và TCB tăng 1,07%. Ngược lại, LPB giảm 2,36%, STB giảm 1,94%, CTG giảm 0,68%, còn VCB và BID đều mất điểm. Cổ phiếu NVB trên HNX giảm 9,70% về 14.900 đồng/cổ phiếu. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn chọn lọc, chưa hình thành đợt tăng đồng thuận ở nhóm tài chính.

Nhóm chứng khoán tiếp tục điều chỉnh khi VND giảm 1,90%, VIX giảm 1,71%, SSI giảm 0,79% và VCI giảm 0,54%. Trong bối cảnh giá trị khớp lệnh thấp hơn mức bình quân, triển vọng cải thiện hoạt động môi giới và giao dịch ký quỹ chưa đủ tạo lực đẩy ngắn hạn cho giá cổ phiếu.

Bất động sản có trạng thái tích cực hơn về tác động lên chỉ số nhờ VIC, VHM. Ngoài ra, KBC tăng 1,38% và DXG tăng 1,01%. Tuy nhiên, nhóm này không đồng loạt đi lên khi VPI giảm 4,76%, KDH giảm 1,46% và PDR giảm 1,33%; NVL đứng giá tham chiếu. Điều đó cho thấy diễn biến ở các mã đầu ngành chưa thể đại diện cho toàn bộ ngành.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 1,40%, còn 56.300 đồng/cổ phiếu, trong bối cảnh lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hiện diện. Chỉ số ngành công nghệ thông tin VNIT trên HOSE giảm 1,44%. Nhóm điện tử viễn thông cũng thiếu đồng thuận: VGI giảm 1,40% xuống 77.300 đồng, FOX giảm khoảng 0,90%, trong khi CTR và ELC đứng giá tham chiếu.

Nguồn finance.vietstock

Áp lực điều chỉnh lan sang nhóm cảng biển và logistics. GMD giảm 2,96% về 52.500 đồng/cổ phiếu, HAH giảm 2,56% xuống 47.650 đồng và VSC giảm 0,39% về 12.900 đồng. Các cổ phiếu này từng được chú ý nhờ kỳ vọng hoạt động vận tải và khai thác cảng, nhưng biến động phiên 13/10 cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn đang giảm mức chấp nhận rủi ro.

Trong lĩnh vực bán lẻ và tiêu dùng, PNJ là điểm sáng khi tăng 5,79% lên 19.200 đồng/cổ phiếu. Trái chiều, FRT giảm 3,81%, DGW giảm 2,13%, MWG giảm 1,06% và MSN giảm 2,74%. Sắc xanh đơn lẻ vì thế chưa đủ xác nhận sự đảo chiều của cả nhóm bán lẻ.

Nhóm điện xuất hiện một số mã giữ nhịp, với POW tăng 0,80% và REE tăng 0,78%. Tuy nhiên, chỉ số ngành năng lượng VNENE trên HOSE giảm 0,76%; ở nhóm dầu khí, BSR giảm 0,98%, PVD giảm 0,56% và PVS giảm 1,49%. Cần phân biệt hoạt động phát điện với khai thác, dịch vụ dầu khí khi đánh giá tác động của giá nhiên liệu và cơ chế giá điện.

Đối với y tế, chỉ số ngành VNHEAL giảm 0,21%; cổ phiếu DHG giảm 0,22% và DBD giảm 0,11%. Biên độ giảm tại một số mã dược tương đối hẹp, nhưng thanh khoản thấp ở nhóm này cũng khiến khả năng dẫn dắt thị trường ngắn hạn chưa rõ nét.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 1.649 tỷ đồng và bán gần 2.083 tỷ đồng, tương ứng bán ròng hơn 434 tỷ đồng. FPT bị bán ròng khoảng 107 tỷ đồng, GMD khoảng 44 tỷ đồng và MSB khoảng 42 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HDB được mua ròng khoảng 44 tỷ đồng, PNJ khoảng 33 tỷ đồng và VHM khoảng 20 tỷ đồng.

Việc VN-Index duy trì trên 1.700 điểm là tín hiệu đáng chú ý sau chuỗi giảm, nhưng thanh khoản suy yếu và số cổ phiếu giảm áp đảo cho thấy lực cầu vẫn thiên về phòng thủ. Khả năng tạo điểm cân bằng bền vững trong những phiên tới cần được xác nhận bằng sự cải thiện đồng thời của nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và độ rộng thị trường.