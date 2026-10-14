Bí thư chi bộ người Mạ gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Anh K’Tăm trao đổi với bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 về công tác vận động người dân tham gia chương trình khám sức khỏe

Bằng những việc làm cụ thể, anh góp phần củng cố khối đoàn kết ở khu dân cư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, trở thành tấm gương để bà con học tập, làm theo.

Gần dân, trách nhiệm với cộng đồng

Anh K’Tăm (sinh năm 1987), Bí thư Chi bộ thôn Phi Srônh, được đảng viên và người dân tin tưởng bởi sự nhiệt tình, trách nhiệm, năng động trong công việc. Thôn hiện có 425 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 80%, chủ yếu là người Mạ, Cơ Ho cùng các dân tộc Mông, Tày, Nùng, Dao...

Với đặc thù địa bàn có đông đồng bào DTTS, công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, anh K’Tăm luôn xác định người đứng đầu ở cơ sở phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Anh cùng chi ủy thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Theo anh K’Tăm, muốn làm tốt công tác vận động quần chúng, cán bộ phải gần dân, biết lắng nghe và quan tâm giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi lời nói đi đôi với việc làm, công tác tuyên truyền mới tạo được sự đồng thuận.

“Tôi luôn xác định bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, phải chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến chính đáng của bà con để tìm cách giải quyết phù hợp đối với những vấn đề phát sinh ở chi bộ, khu dân cư”, anh K’Tăm chia sẻ.

Anh K’Tăm vận động người dân xóm Kon Iar hiến đất, chung sức mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khởi sắc

Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ còn thể hiện trong quá trình vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của anh K’Tăm và chi ủy, người dân thôn Phi Srônh tích cực hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... Sự chung sức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhìn lại quá trình công tác, anh K’Tăm cho biết, từ khi được kết nạp vào Đảng và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, anh có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. “Điều đó giúp tôi nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, đồng thời gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình để bà con noi theo”, anh nói.

Chủ động chuyển đổi, nâng cao hiệu quả kinh tế

Không chỉ tích cực trong công tác chi bộ, anh K’Tăm còn chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Với mong muốn nâng cao thu nhập trên chính mảnh đất quê hương, anh chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất giỏi, tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và tìm hiểu tài liệu hướng dẫn để áp dụng vào sản xuất.

Anh K’Tăm chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nêu gương trong lao động, sản xuất; tích cực vận động người dân học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế

Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh đầu tư cải tạo đất, từng bước xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên diện tích 5 ha đất sản xuất, gia đình từng thử nghiệm nhiều loại cây trồng. Tuy nhiên, cây mắc ca và bơ không mang lại hiệu quả như mong muốn do điều kiện sinh trưởng chưa phù hợp, giá cả thiếu ổn định nên anh quyết định không tiếp tục duy trì.

Gia đình anh cũng từng nhiều năm trồng dâu, nuôi tằm. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại các vườn cà phê xung quanh ảnh hưởng đến chất lượng lá dâu, gây khó khăn cho nghề nuôi tằm, khiến gia đình phải chuyển đổi diện tích này sang trồng cà phê.

Anh K’Tăm chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tư vấn lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, giúp bà con áp dụng vào thực tế, nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình

Từ thực tế sản xuất, anh K’Tăm nhận thấy cần lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác, đồng thời chủ động điều chỉnh khi mô hình không còn hiệu quả. Hiện gia đình tập trung phát triển cà phê, chăm sóc 100 cây sầu riêng. Trong tổng diện tích 5 ha, gia đình anh có gần 2,5 ha cà phê đã được cải tạo, tái canh.

Nhờ tập trung chăm sóc vườn cây, niên vụ cà phê vừa qua, gia đình anh thu hoạch trên 5 tấn cà phê nhân. Kết quả này tạo thêm động lực để gia đình tiếp tục đầu tư, chăm sóc diện tích cà phê và sầu riêng, hướng đến sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với anh K’Tăm, phát triển kinh tế gia đình không chỉ nhằm cải thiện đời sống mà còn là cách người đảng viên thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu. Từ kinh nghiệm thực tế, anh có thêm cơ sở để chia sẻ, vận động bà con chủ động học hỏi kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp và mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất khi cần thiết.

Bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 đánh giá anh K’Tăm là cán bộ trẻ gương mẫu, có trách nhiệm trong công tác tại cơ sở và tích cực phát triển kinh tế gia đình.

“Trong chỉ đạo của chi bộ, đồng chí K'Tăm triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng ủy. Đặc biệt, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí là một cán bộ rất gương mẫu, tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS; trực tiếp tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng ủy đến đảng viên và Nhân dân ở khu dân cư, bà Cẩm nhận xét.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng chí K'Tăm còn tích cực phát triển kinh tế gia đình và hiện là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương. Bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2

Từ công tác vận động Nhân dân đến phát triển kinh tế gia đình, anh K’Tăm luôn nỗ lực thể hiện tinh thần đi đầu, trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ. Những việc làm cụ thể của anh góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng và lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.