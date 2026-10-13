Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhận Cúp Thánh Gióng 2026

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh tại chương trình Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026 do Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức.

Danh hiệu được trao trong dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển kinh tế đất nước.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC được vinh danh tại chương trình Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng 2026.

Với ông Chính, dấu mốc này gắn với hành trình hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển CMC từ một doanh nghiệp công nghệ thành lập năm 1993 đến tập đoàn theo đuổi mục tiêu cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong hành trình đó, định hướng làm chủ công nghệ luôn được ông Chính nhấn mạnh. CMC từng bước mở rộng quy mô hoạt động, phát triển năng lực công nghệ, đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh và tăng cường hiện diện tại các thị trường quốc tế.

Thay vì dừng lại ở việc mở rộng các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, CMC đang hướng đến một giai đoạn phát triển mới, trong đó trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng trọng tâm. Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh AI đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với ngành công nghệ, từ cách phát triển sản phẩm, cung cấp dịch vụ đến phương thức vận hành của doanh nghiệp.

Hiện nay, ông Chính cho biết đang theo đuổi chiến lược AI-X, đặt trọng tâm vào phát triển hệ sinh thái sản phẩm, nền tảng và giải pháp AI theo tinh thần “Make in Vietnam, Made by CMC”, đồng thời đầu tư vào hạ tầng số, công nghệ chiến lược và năng lực nghiên cứu, phát triển với mục tiêu trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu.

CMC hiện tập trung vào năm lĩnh vực gồm hạ tầng số, công nghệ và giải pháp, công nghệ mới và công nghệ chiến lược, kinh doanh toàn cầu, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Việc phát triển đồng thời các lĩnh vực này tạo nền tảng để tập đoàn kết hợp năng lực hạ tầng, công nghệ và nhân lực trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng trong nước và quốc tế.

Trong chiến lược AI, năng lực nghiên cứu và phát triển giữ vai trò quan trọng đối với khả năng tạo ra sản phẩm có giá trị riêng. Ông Chính đặt mục tiêu phát triển các sản phẩm AI do người Việt làm chủ, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số và chuyển đổi AI của doanh nghiệp, tổ chức. Định hướng này cũng gắn với tham vọng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mục tiêu sẽ phụ thuộc vào năng lực phát triển công nghệ, chất lượng sản phẩm, khả năng thương mại hóa và hiệu quả mở rộng thị trường. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng chuyển hóa các khoản đầu tư công nghệ thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Song song với đầu tư công nghệ, CMC chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.