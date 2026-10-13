Công nghệ mới và thương mại tạo đà cho doanh nghiệp hỗ trợ vào chuỗi

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Nâng chuẩn chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm

Bà Đinh Nữ Hiển, Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Machinex Việt Nam cho rằng, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Doanh nghiệp cần hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn, đồng thời đầu tư đồng bộ máy móc, quy trình sản xuất và quản trị chất lượng.

Các đại biểu tham quan gian hàng và tìm hiểu sản phẩm của doanh nghiệp. Ảnh: Khắc Kiên

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Đinh Văn Giáp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Machinex Việt Nam, nhận định nhiều sản phẩm nông sản chưa khai thác hết giá trị kinh tế do hạn chế về chế biến sâu và bảo quản. Việc đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất đồng bộ sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào tiêu thụ nguyên liệu thô, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” và nâng cao giá trị sản phẩm.

Bà Đào Thị Phương, CEO một doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cấp đông thực phẩm, cho biết, công nghệ cấp đông nhanh có thể góp phần duy trì chất lượng thực phẩm trong quá trình bảo quản. Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng còn phụ thuộc vào quy mô sản xuất, chi phí đầu tư và khả năng kết nối với thị trường tiêu thụ.

Các doanh nghiệp mang đến nhiều giải pháp công nghệ mới. Ảnh: Khắc Kiên

Tự động hóa cần gắn với hiệu quả đầu tư

Trước áp lực thiếu hụt lao động và yêu cầu nâng cao năng suất, tự động hóa đang trở thành hướng đi được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Ông Phạm Thái Hạ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cán và dập tôn tại Từ Sơn, Bắc Ninh cho rằng, máy móc hiện đại có thể giúp giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, nâng cao hiệu quả sản xuất. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu lớn đòi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, tránh chạy theo xu hướng.

Theo ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA), tăng cường kết nối với doanh nghiệp FDI tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tìm kiếm đối tác và tiếp cận những lĩnh vực sản xuất có yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hợp đồng thực tế, doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và năng lực cung ứng.

Thực tế cho thấy, đổi mới công nghệ không chỉ là đầu tư máy móc mà cần gắn với nâng cao chất lượng nhân lực, tổ chức lại quy trình và xây dựng chiến lược thị trường. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp Việt gia tăng giá trị sản phẩm, cải thiện năng suất và từng bước nâng vị thế trong chuỗi cung ứng.