Lan tỏa yêu thương từ những việc làm bình dị

Sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn

Trong Lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 do Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức ngày 13-10, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy là một trong 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy là một trong 10 gương mặt Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Nguyệt Ánh

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy cho biết, trong quá trình công tác, bà luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Hội, gắn hoạt động với những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.

Hiện Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình đang quản lý nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ gần 100 tỷ đồng, thông qua 29 tổ vay vốn với hơn 1.000 tổ viên. Để nguồn vốn được quản lý hiệu quả, bà luôn chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định của ngân hàng, nắm chắc nghiệp vụ để hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người dân và bảo đảm cho vay đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy phát biểu tại Lễ khánh thành, trao “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Hoàng Thị Hồng, hội viên Chi hội Phụ nữ 21. Đây là công trình chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026). Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy cũng thường xuyên xuống địa bàn, thăm hỏi cán bộ, hội viên, nắm bắt tình hình và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống chính trị tổ dân phố, nhất là các tổ trưởng. Theo bà, muốn quản lý tốt nguồn vốn, người cán bộ Hội phải hiểu rõ hoàn cảnh của hội viên, kịp thời phát hiện những khó khăn phát sinh. Nguyên tắc bà luôn đặt ra là không nể nang trong việc cho vay; khi xảy ra sự cố phải lập tức vào cuộc, tìm giải pháp tháo gỡ.

Góp sức xây dựng môi trường sống văn minh

Với Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy, trách nhiệm của người cán bộ Hội còn thể hiện ở việc góp phần xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn. Bà luôn trăn trở khi chứng kiến tình trạng rác thải bị vứt bừa bãi, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao. Từ thực tế ấy, bà xác định cần đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời sâu sát hơn trong công tác vệ sinh môi trường, vận động mỗi người dân, nhất là chị em phụ nữ, nâng cao trách nhiệm với không gian sống chung.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình tổ chức Lễ khánh thành trao mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Thi, Hội viên Chi hội phụ nữ số 2, khu dân cư số 2. Ảnh: Hồng Thái

Tại phường Khương Đình, nơi không có nhiều khoảng trống để xây dựng những công trình lớn, bà cùng cán bộ Hội tận dụng các mảnh đất nhỏ, sân nhà sinh hoạt cộng đồng để vận động xã hội hóa, tạo dựng những sân chơi xanh, sạch, đẹp và an toàn cho trẻ em. Những đoạn tường dài được trang trí bằng tranh bích họa nhằm hạn chế tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định. Mô hình “ban công, góc phố nở hoa” cũng được triển khai tới cán bộ, hội viên, góp phần làm đẹp đường phố và nhà ở.

Cùng với đó, cuộc vận động “Phụ nữ Khương Đình đẹp từ nhà ra phố, sạch từ phố về nhà” được triển khai nhằm khuyến khích chị em bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy dự thi tại Vòng Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Khương Đình năm 2026. Ảnh: Hồng Thái

Điều khiến bà hạnh phúc nhất là thấy những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được sống trong những mái ấm tình thương, trẻ em mồ côi được Hội đỡ đầu, tiếp tục đến trường và các em nhỏ vui chơi trên những sân chơi an toàn. Dù việc lớn hay nhỏ, chỉ cần mang lại niềm vui cho mọi người, bà đều cảm thấy vui và hạnh phúc.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Vũ Thị Thanh Thúy mong muốn vận động các chi hội đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, giúp hội viên, nhất là người cao tuổi, từng bước tiếp cận và thích ứng với quá trình số hóa.