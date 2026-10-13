Xử phạt Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, đơn vị này vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (địa chỉ: Số 157 Tôn Đức Thắng, phường An Khê, Thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể, số tiền phạt là 92.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP (Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) dưới 15 ngày so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng quý 2 năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024, năm 2025; BCTC riêng và hợp nhất bán niên đã được soát xét năm 2025, năm 2026; BCTC hợp nhất quý 2, quý 3, quý 4 năm 2025; quý 1, quý 2 năm 2026; Báo cáo thường niên năm 2024, năm 2025.

Phạt tiền 125.000.000 đồng đối với hành vi không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP (Công ty không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính năm 2025).

Tổng số tiền phạt là 217.500.000 đồng.