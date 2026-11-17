Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lai Châu

1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua

Thời tiết tỉnh Lai Châu có mây, không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét; gió Tây đến Tây Nam cấp 2. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay (17/11) các nơi phổ biến từ 25,9 - 27,9°C, riêng Sìn Hồ 21,6°C.

Hiện nay (17/11), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới

Từ khoảng tối 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lai Châu. Thời tiết các nơi trong tỉnh chuyển nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét. Gió Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 13 – 15°C, vùng núi cao 10 – 12°C.

3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Từ đêm 18/11, tỉnh Lai Châu có mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội

Không khí lạnh gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trời rét có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Tin phát lúc: 15h30 - 17/11/2026