Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Ngày 18/11/2026 có mưa, mưa rào, có nơi có dông, ngày có lúc hửng nắng, trời rét.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 22 - 24oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15oC. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng): Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Ngày có lúc hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất 24 - 26oC.

Gió nhẹ.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 19 - 21/11/2026: Ngày 19, 20 nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Trời rét đậm. Ngày 21, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 18 - 20oC.