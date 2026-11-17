Du khách tham quan vườn Thiệu Phương - Đại Nội Huế trong ngày 16.11.2026. Ảnh: S.Thùy

Ngày 16.11, Sở VHTTDL TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa có chương trình kích cầu với nhiều chính sách giảm phí tham quan nhằm thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Theo đó, khách du lịch y tế được giảm 30% phí tham quan nếu có thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn như: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND TP. Huế phê duyệt.

Để được hưởng ưu đãi, du khách phải có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận việc khám, chữa bệnh; lưu trú tại Huế ít nhất một đêm và có hoạt động tham quan du lịch trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng dịch vụ y tế. Chính sách này áp dụng đến hết ngày 31.12.2027.

Đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, mức giảm phí tham quan là 50%. Các tuyến được áp dụng gồm: đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay mới đến Huế, bao gồm đường bay nội địa, quốc tế và các chuyến bay thuê chuyến, chuyến bay thường lệ.

Du khách trải nghiệm chuyến tàu di sản kết nối Phong Nha - Cố đô Huế. Ảnh: S.Thùy

Du khách cần thực tế sử dụng tuyến giao thông, có vé giấy hoặc vé điện tử hợp lệ xác nhận sử dụng dịch vụ và có hoạt động tham quan tại Huế trong vòng 7 ngày kể từ ngày đi thực tế. Chính sách đối với hai tuyến đường sắt có hiệu lực đến hết ngày 31.5.2027; đối với các đường bay mới thì đến hết ngày 31.12.2027.

Với khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm), TP. Huế áp dụng mức giảm 30% phí tham quan cho các thành viên đoàn có quy mô tối thiểu 300 khách, tham dự chương trình tổ chức tại Huế, lưu trú ít nhất một đêm và có hoạt động tham quan du lịch.

Danh sách hoặc dữ liệu điện tử do đơn vị tổ chức cung cấp là căn cứ xác nhận đối tượng hưởng ưu đãi. Thời gian tham quan được tính trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên diễn ra chương trình. Chính sách này áp dụng đến hết ngày 31.5.2027.

Các chính sách giảm phí tham quan được áp dụng tại 5 điểm di tích gồm: Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Mỗi cá nhân đủ điều kiện được giảm phí một lượt tại một trong các điểm di tích này; trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu đãi, du khách được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn các mức giảm.